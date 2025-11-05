Fudbaleri Partizana pobedili Javor u Ivanjici i preuzeli prvo mesto na tabeli Super lige Srbije

Crno-beli su poveli golom Jovana Miloševića u 21. minutu.

Ognjen Ugrešić je pronašao Miloševića sjajnim dodavanjem u prostor, da bi napadač Partizana potom sigurno zatresao mrežu gola Javora. Sudija Marko Ivković je četiri minuta kasnije dosudio penal za Javor, zbog faula koji je defanzivac crno-belih Mateja Milovanović napravio nad Kajodeom Salimanom u svom kaznenom prostoru. Jedanaesterac za domaći tim izveo je Dušan Pantelić, koji je sigurnim udarcem sa “bele tačke” doneo izjednačenje svojoj ekipi. Tim iz Ivanjice je