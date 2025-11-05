Gol Jovana Miloševića o kojem će se dugo pričati VIDEO

Gol napadača Partizana Jovana Miloševića će se dugo prepričavati.

Partizan gostuje Javoru u meču 2. kola Superlige Srbije koji je trebalo da se odigra još letos, ali crno-beli su tada imali obaveze u kvalifikacijama za evropska takmičenja. Nije lako "parnom valjku" u Ivanjici – prvi meč bez Srđana Blagojevića koji je smenjen, ali gol Jovana Miloševića u 69. minutu je zaista trenutak za antologiju. Na centaršut sa desne strane mladi napadač Partizana reagovao je spektakularnim makazicama i doneo preokret svom timu o rezultat 3:2