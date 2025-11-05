Đoković saznao termin sledećeg meča u Atini

Sputnik pre 1 sat
Đoković saznao termin sledećeg meča u Atini

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u četvrtak najverovatnije od 18 časova protiv Portugalca Nuna Boržesa u četvrtfinalu ATP turnira u Atini, saopštili su organizatori takmičenja.

Meč Đokovića i Boržesa igraće se na Centralnom terenu kao treći duel dana i neće početi pre 18 časova, a pre njih će na teren izaći Aleksandar Miler i Tomas Martin Ečeveri. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće od 13 časova protiv Amerikanca Sebastijana Korde meč četvrtfinala ATP turnira u Atini na Centralnom terenu. Turnir u Atini se igra za nagradni fond od 766.715 evra.
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Anisimova izbacila Švjontek i ušla u polufinale završnog turnira u Rijadu

Anisimova izbacila Švjontek i ušla u polufinale završnog turnira u Rijadu

Sportske.net pre 40 minuta
Muzeti se namučio: Mladić Vavrinka umalo do senzacije

Muzeti se namučio: Mladić Vavrinka umalo do senzacije

Sport klub pre 26 minuta
Ovo je termin Novakovog meča u četvrtak: Izazov koji nije imao!

Ovo je termin Novakovog meča u četvrtak: Izazov koji nije imao!

Sport klub pre 21 minuta
Završni WTA u Rijadu: Anisimova u polufinalu - Švjontek pala posle tri seta

Završni WTA u Rijadu: Anisimova u polufinalu - Švjontek pala posle tri seta

Kurir pre 56 minuta
Bivši 3. teniser sveta umalo odigrao "za" Đokovića, 159. je na listi i sada je propustio veliku šansu

Bivši 3. teniser sveta umalo odigrao "za" Đokovića, 159. je na listi i sada je propustio veliku šansu

Telegraf pre 30 minuta
Anisimova u polufinalu završnog turnira u Rijadu

Anisimova u polufinalu završnog turnira u Rijadu

Radio sto plus pre 1 sat
Anisimova se plasirala u polufinale završnog mastersa

Anisimova se plasirala u polufinale završnog mastersa

Sportski žurnal pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisNECATPATP turnirAtinasport

Sport, najnovije vesti »

Liga šampiona: Senzacije Pafosa i Karabaga (VIDEO)

Liga šampiona: Senzacije Pafosa i Karabaga (VIDEO)

Danas pre 56 minuta
„Pumpa“ Arena: Vređanje Vučića i podrška Štimcu na meču Crvena zvezda – Panatinaikos

„Pumpa“ Arena: Vređanje Vučića i podrška Štimcu na meču Crvena zvezda – Panatinaikos

Danas pre 6 minuta
Ogroman aplauz u Areni za košarkaša koji nije igrao

Ogroman aplauz u Areni za košarkaša koji nije igrao

Danas pre 40 minuta
(VIDEO) Hala je „eksplodirala“ posle jednoručnog zakucavanja Izundua

(VIDEO) Hala je „eksplodirala“ posle jednoručnog zakucavanja Izundua

Danas pre 1 sat
„Nema opravdanja“: Novak Đoković stao uz Dijanu Hrku

„Nema opravdanja“: Novak Đoković stao uz Dijanu Hrku

Danas pre 2 sata