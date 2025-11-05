Đoković saznao termin sledećeg meča u Atini

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u četvrtak najverovatnije od 18 časova protiv Portugalca Nuna Boržesa u četvrtfinalu ATP turnira u Atini, saopštili su organizatori takmičenja.

Meč Đokovića i Boržesa igraće se na Centralnom terenu kao treći duel dana i neće početi pre 18 časova, a pre njih će na teren izaći Aleksandar Miler i Tomas Martin Ečeveri. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće od 13 časova protiv Amerikanca Sebastijana Korde meč četvrtfinala ATP turnira u Atini na Centralnom terenu. Turnir u Atini se igra za nagradni fond od 766.715 evra.