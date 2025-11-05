Evo gde možete da gledate uživo TV prenos omladinaca Zvezda - Banjik Ostrava u Ligi šampiona

Dan pre seniora, omladinci Crvene zvezde će ove srede izaći na teren u UEFA Ligi mladih protiv Banjika iz Ostrave, takmičenju omladinaca (igrači do 19 godina) između najboljih ekipa na Starom kontinentu.

Liga šampiona mlađih kategorija u novoj sezoni prvi put dolazi u Beograd... Nakon što su pre par nedelja u Češkoj odigrali 0:0, u susretu u kom je rival propustio veći broj šansi, igrači Zvezde će probati da uz podršku svojih navijača prođu drugo kolo i u trećem zakažu okršaj protiv Žiline ili Šelburna. U okršaju Slovaka i Iraca u prvom susretu je bilo 2:2, a u slučaju prolaska Banjika, aktuelni šampion Omladinske lige Srbije bi u sredu u večernjim časovima saznao