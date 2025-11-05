Nemačka nudi novac Avganistancima koji se odreknu dolaska u zemlju: Suma je baš izdašna

Nemačka vlada ponudila je avganistanskim državljanima koji imaju odobrenje za dolazak u Nemačku novčanu pomoć ako se dobrovoljno odreknu preseljenja u tu zemlju.

Prema pisanju nemačkog portala Focus Online, ponuda se odnosi na oko 660 osoba koje su deo dva vladina programa - takozvane "liste za zaštitu ljudskih prava" i "prelaznog programa". Osobe koje pristanu da odustanu od dolaska u Nemačku dobiće jednokratnu pomoć od 1.500 evra u Pakistanu i dodatnu "startnu podršku" od 5.000 evra, dok su za porodice predviđeni veći iznosi. U dokumentu koji je u ime nemačkog Ministarstva unutrašnjih poslova poslala organizacija GIZ