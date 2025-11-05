Nemačka nudi novac Avganistancima koji se odreknu dolaska u zemlju: Suma je baš izdašna

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Nemačka nudi novac Avganistancima koji se odreknu dolaska u zemlju: Suma je baš izdašna

Nemačka vlada ponudila je avganistanskim državljanima koji imaju odobrenje za dolazak u Nemačku novčanu pomoć ako se dobrovoljno odreknu preseljenja u tu zemlju.

Prema pisanju nemačkog portala Focus Online, ponuda se odnosi na oko 660 osoba koje su deo dva vladina programa - takozvane "liste za zaštitu ljudskih prava" i "prelaznog programa". Osobe koje pristanu da odustanu od dolaska u Nemačku dobiće jednokratnu pomoć od 1.500 evra u Pakistanu i dodatnu "startnu podršku" od 5.000 evra, dok su za porodice predviđeni veći iznosi. U dokumentu koji je u ime nemačkog Ministarstva unutrašnjih poslova poslala organizacija GIZ
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Šesnaestogodišnjak pisao uvredljive grafite na Paliću Tužilaštvo naložilo krivičnu, zbog nacionalne, rasne, verske mržnje i…

Šesnaestogodišnjak pisao uvredljive grafite na Paliću Tužilaštvo naložilo krivičnu, zbog nacionalne, rasne, verske mržnje i netrpeljivosti!

Kurir pre 2 minuta
Kuglice su tako odlučile! Fudbalerke Srbije u grupi sa Švedskom, Italijom i Danskom u A diviziji kvalifikacija za SP

Kuglice su tako odlučile! Fudbalerke Srbije u grupi sa Švedskom, Italijom i Danskom u A diviziji kvalifikacija za SP

Kurir pre 2 minuta
Bajern je opet mašina koja ‘melje’, a za to je zaslužan Gvardiolin đak

Bajern je opet mašina koja ‘melje’, a za to je zaslužan Gvardiolin đak

Danas pre 10 sati
Frankfurt među 62 najbolje turističke destinacije sveta za 2026.

Frankfurt među 62 najbolje turističke destinacije sveta za 2026.

Radio 021 pre 1 dan
U požaru u tuzlanskom domu penzionera stradalo 10 osoba

U požaru u tuzlanskom domu penzionera stradalo 10 osoba

Slobodna Evropa pre 1 dan
Nemačka povećava pomoć Ukrajini za tri milijarde evra za 2026.

Nemačka povećava pomoć Ukrajini za tri milijarde evra za 2026.

N1 Info pre 1 dan
Problematični nemačko-grčki razgovori – svađa oko migracija

Problematični nemačko-grčki razgovori – svađa oko migracija

Dojče vele pre 1 dan

Ključne reči

PakistanMinistarstvo unutrašnjih poslovaNemačkaAvganistan

Najnovije vesti »

Pokažite humanost tamo gde je najpotrebnija! Dajte dobrovoljno krv i spasite nekome život! Vaše malo znači puno!

Pokažite humanost tamo gde je najpotrebnija! Dajte dobrovoljno krv i spasite nekome život! Vaše malo znači puno!

Kurir pre 2 minuta
Zelenski poslao poruku sa samita o proširenju Evropske unije! Ukrajina će jedino pod ovim uslovom ući u EU

Zelenski poslao poruku sa samita o proširenju Evropske unije! Ukrajina će jedino pod ovim uslovom ući u EU

Kurir pre 2 minuta
Deset utakmica bez pobede, Fiorentina se zakucala za dno, pa uručila otkaz treneru! Stefano Pioli nije više trener…

Deset utakmica bez pobede, Fiorentina se zakucala za dno, pa uručila otkaz treneru! Stefano Pioli nije više trener italijanskog kluba!

Kurir pre 2 minuta
Šesnaestogodišnjak pisao uvredljive grafite na Paliću Tužilaštvo naložilo krivičnu, zbog nacionalne, rasne, verske mržnje i…

Šesnaestogodišnjak pisao uvredljive grafite na Paliću Tužilaštvo naložilo krivičnu, zbog nacionalne, rasne, verske mržnje i netrpeljivosti!

Kurir pre 2 minuta
Manje i oktobarskih beba u lozničkom porodilištu: Ovo su najnoviji podaci!

Manje i oktobarskih beba u lozničkom porodilištu: Ovo su najnoviji podaci!

Kurir pre 2 minuta