Urnebesna komedija o srpskom karakteru: Stojković o komadu "Samo neka ide redom" i saradnji s "Kruševac getom"

Gost nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bio je glumac Đorđe Stojković koji je govorio o radu na predstavi "Samo neka ide redom", koja će biti izvedena 14. novembra u Akademiji 28 u Beogradu.

Stojković je rekao da se sa komičarskim dvojcem "Kruševac geto" upoznao tokom snimanja serije "Popadija", i pošto su im se poklopile energije, dobio je poziv da učestvuje u njihovoj predstavi. Naglasivši da su Kruševac geto "pozitivni i odkačeni su na svoj način", Stojković je dodao da mu se tekst svideo kao "klasična Sterijina ili Nušićevska priča, što u stvari objašnjava kakav je naš srpski karakter". Prema njegovim rečima, kada je reč o nasledstvu "najrođeniji