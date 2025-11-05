Francuska u šoku Napadača zaustavili žandarmi: Odbio da se preda - pokušao da zapali automobil

Večernje novosti pre 1 sat
Francuska u šoku Napadača zaustavili žandarmi: Odbio da se preda - pokušao da zapali automobil

HAPŠENjE napadača koji je jutros kolima namerno pokosio desetoro ljudi na francuskom ostrvu Oleron, bilo je mišićavo.

Foto: Printskrin Napadač je odbio da se preda, a prethodno je pokušao da zapali automobil. U kolima je imao bocu za gas. Prilikom hapšenja, uzviknuo je "Alahu akbar". Pošto nije hteo da se preda, žandarmi su koristili "tejzer" da bi ga savladali. Istaknuto je da je napadač francuske nacionalnosti. Živeo je na ostrvu. Poznat je po krađi i vožnji u pijanom stanju. Neki ističu i da je koristio drogu. Nije bilo primećeno da se islamski radikalizovao. Tokom hapšenja
