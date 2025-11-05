Uleteo autom među pešake u Francuskoj, više povređenih

Dve osobe su na intenzivnoj nezi nakon što je vozač uleteo među pešake i bicikliste na francuskom ostrvu Oleron, saopštile su tamošnje vlasti, prenosi Gardijan.

Vozač je uhapšen, a pokrenuta je istraga, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Loren Nunjez u objavi na X. Ukupno je povređeno oko devet osoba, rekao je gradonačelnik Dolus-d’Oléron, Tibolt Brehkof, za BFM TV. „Lokalni muškarac u tridesetim godinama namerno je udario u ljude i uhapšen je nakon što je paralizovan elektrošokerom“, saopštile su vlasti, prenosi BBC. Muškarac je vozio izvesnu udaljenost između dva sela na ostrvu, pokosivši nekoliko ljudi, uključujući