Uleteo autom među pešake u Francuskoj, više povređenih

Danas pre 1 sat  |  S. D.
Uleteo autom među pešake u Francuskoj, više povređenih

Dve osobe su na intenzivnoj nezi nakon što je vozač uleteo među pešake i bicikliste na francuskom ostrvu Oleron, saopštile su tamošnje vlasti, prenosi Gardijan.

Vozač je uhapšen, a pokrenuta je istraga, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Loren Nunjez u objavi na X. Ukupno je povređeno oko devet osoba, rekao je gradonačelnik Dolus-d’Oléron, Tibolt Brehkof, za BFM TV. „Lokalni muškarac u tridesetim godinama namerno je udario u ljude i uhapšen je nakon što je paralizovan elektrošokerom“, saopštile su vlasti, prenosi BBC. Muškarac je vozio izvesnu udaljenost između dva sela na ostrvu, pokosivši nekoliko ljudi, uključujući
Ključne reči

TužilaštvoMinistar unutrašnjih poslovaBBCGardijanFrancuska

