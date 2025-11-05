Vozilom uleteo u pešake na francuskom atlantskom ostrvu Oleron, devet ljudi povređeno

Novi magazin pre 3 sata  |  Beta
Vozilom uleteo u pešake na francuskom atlantskom ostrvu Oleron, devet ljudi povređeno

Muškarac star oko 30 godina uleteo je danas vozilom na pešake i bicikliste na francuskom ostrvu Oleron kod atlantske obale i povredio devet ljudi, pre nego što su ga žandarmi priveli, javili su zvaničnici.

Dvoje povređenih je u kritičnom stanju, rekao je francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez. On je rekao da je otvorena istraga i da se uputio na mesto incidenta. Lokalni zvaničnik rekao je preko društvenih mreža da se dogodilo nekoliko namernih udara na ljude u dva grada kada je povređeno devet osoba. Rekao je da formirana krizna grupa i da je osumnjičeni uhapšen. Vlasti su rekle da se radi o čoveku u srednjim 30-im godinama, lokalcu, koji je namerno
