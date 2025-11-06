Dolazi ogromna promena za male automobile u Evropi - stižu vozila za 15.000 evra?

Auto blog pre 1 sat  |  Revijahak.hr
Evropski poverenik za industriju Stefan Sežurn je to potvrdio tokom Dana automobilske industrije u Parizu.

Predsednica EK Ursula fon der Lajen će verovatno u decembru najaviti odvajanje lakih privrednih vozila od putničkih vozila u postizanju ciljeva emisije CO2 za 2030. i 2035. godinu. Osim toga, Komisija radi na definiciji šta je evropski automobil s dugoročnim uticajem na proizvođače i dobavljače u autoindustriji. Važno je biti ofanzivniji jer ako se ništa ne preduzme, prema Sežurnu, proizvodnja automobila nastaviće da pada, a posebno će udeo evropskih dobavljača
Francuska: Vozač namerno udario pešake, povređeno devetoro, sumnja se na terorizam

RTV pre 12 sati
Automobilom se zaleteo na pešake i vikao "Alahu akbar" u Parizu: Povređeni u kritičnom stanju

Mondo pre 12 sati
Osumnjičeni za pljačku Luvra je "legenda na motoru" iz siromašnog kraja

B92 pre 4 sati
Uhapšen osumnjičeni za pljačku Luvra: Poznat po akrobacijama na motoru, bio lokalna legenda u siromašnom naselju kod Pariza

Kurir pre 5 sati
"Ne mogu da poverujem da je to bio on..." Uhapšena lokalna legenda Pariza zbog pljačke Luvra

Večernje novosti pre 5 sati
"Bio je idol čitave generacije": Poznat identitet još jednog osumnjičenog za pljačku Luvra, stanovnici iznenađeni

Mondo pre 6 sati
Tajms: Jedan od pljačkaša Luvra je Abdula, "legendarni bajker iz kraja"

Euronews pre 5 sati
