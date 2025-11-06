Dolazi ogromna promena za male automobile u Evropi - stižu vozila za 15.000 evra?

Evropski poverenik za industriju Stefan Sežurn je to potvrdio tokom Dana automobilske industrije u Parizu.

Predsednica EK Ursula fon der Lajen će verovatno u decembru najaviti odvajanje lakih privrednih vozila od putničkih vozila u postizanju ciljeva emisije CO2 za 2030. i 2035. godinu. Osim toga, Komisija radi na definiciji šta je evropski automobil s dugoročnim uticajem na proizvođače i dobavljače u autoindustriji. Važno je biti ofanzivniji jer ako se ništa ne preduzme, prema Sežurnu, proizvodnja automobila nastaviće da pada, a posebno će udeo evropskih dobavljača