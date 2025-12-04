Zašto Dacia Sandero najmanje gubi na vrednosti kao polovni automobil?

Auto blog pre 54 minuta  |  Revijahak.hr / Le Parisien
Zašto Dacia Sandero najmanje gubi na vrednosti kao polovni automobil?

To proizlazi iz studije koja je objavljena u Le Parisienu, na bazi podataka s vodeće francuske platforme za prodaju automobila, Leboncoina.

Kako prenosi Revija HAK, kalkulacija amortizacije je sprovedena na vozilima niže kategorije, premium i električnim vozilima tokom pet godina, upoređujući prosečnu cenu polovnih vozila s prosečnom cenom novih vozila 2020. godine. Kako ostali automobili stoje s održavanjem vrednosti? Gradski automobili Peugeota, Citroëna ili Renaulta toliko su sveprisutni da održavanje njihove vrednosti postaje teže. Visoko na listi su Volkswagen Polo, Suzuki Swift i Toyota Yaris.
Otvori na auto.blog.rs

Pročitajte još

Nova Toyota bZ4X: više snage, veća efikasnost i ozbiljno unapređenje udobnosti

Nova Toyota bZ4X: više snage, veća efikasnost i ozbiljno unapređenje udobnosti

Auto blog pre 3 sata
Sve je spremno: Kia EV2 debituje u januaru FOTO

Sve je spremno: Kia EV2 debituje u januaru FOTO

B92 pre 9 sati
Prodaja automobila u Hrvatskoj porasla 7,9 posto

Prodaja automobila u Hrvatskoj porasla 7,9 posto

SEEbiz pre 13 sati
Toyota obnovila luksuzni Century sedan

Toyota obnovila luksuzni Century sedan

Auto blog pre 17 sati
Šta najviše kupuju vozači stariji od 65 godina?

Šta najviše kupuju vozači stariji od 65 godina?

Auto blog pre 19 sati
Proizveden 100.000-ti Renault 5 E-Tech

Proizveden 100.000-ti Renault 5 E-Tech

Auto blog pre 1 dan
Renault prodaje niz automobila iz svog muzeja: Čudni Renault 21, Clio pick-up sa šest točkova...

Renault prodaje niz automobila iz svog muzeja: Čudni Renault 21, Clio pick-up sa šest točkova...

Auto blog pre 1 dan

Ključne reči

RenoFolksvagenTojotaToyotaDacia SanderoVolkswagenSuzukiRenaultFrancuska

Automobili, najnovije vesti »

Zašto Dacia Sandero najmanje gubi na vrednosti kao polovni automobil?

Zašto Dacia Sandero najmanje gubi na vrednosti kao polovni automobil?

Auto blog pre 54 minuta
BAIC BJ81

BAIC BJ81

Auto blog pre 1 sat
Evo zašto ne bi trebalo da prepunite rezervoar svog automobila

Evo zašto ne bi trebalo da prepunite rezervoar svog automobila

Auto blog pre 2 sata
Suzuki Ignis sa CVT menjačem po akcijskoj ceni

Suzuki Ignis sa CVT menjačem po akcijskoj ceni

Auto blog pre 2 sata
Nova Toyota bZ4X: više snage, veća efikasnost i ozbiljno unapređenje udobnosti

Nova Toyota bZ4X: više snage, veća efikasnost i ozbiljno unapređenje udobnosti

Auto blog pre 3 sata