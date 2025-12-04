Zašto Dacia Sandero najmanje gubi na vrednosti kao polovni automobil?

To proizlazi iz studije koja je objavljena u Le Parisienu, na bazi podataka s vodeće francuske platforme za prodaju automobila, Leboncoina.

Kako prenosi Revija HAK, kalkulacija amortizacije je sprovedena na vozilima niže kategorije, premium i električnim vozilima tokom pet godina, upoređujući prosečnu cenu polovnih vozila s prosečnom cenom novih vozila 2020. godine. Kako ostali automobili stoje s održavanjem vrednosti? Gradski automobili Peugeota, Citroëna ili Renaulta toliko su sveprisutni da održavanje njihove vrednosti postaje teže. Visoko na listi su Volkswagen Polo, Suzuki Swift i Toyota Yaris.