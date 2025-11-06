Neto dobit BMW-a utrostručena u trećem tromesečju

Neto dobit BMW-a utrostručena u trećem tromesečju
Neto dobit je iznosila oko 1,7 milijardi evra (1,95 milijardi dolara) između jula i septembra, u poređenju s 476 miliona evra u istom tromesečju prošle godine kada se BMW borio s problemima s kočnicama. „U trećem tromesečju još jednom smo dokazali da je naš poslovni model robustan i otporan“, rekao je glavni izvršni direktor Oliver Zipse. Globalnu prodaju su podstakli uglavnom BMW M modeli i elektrifikovana vozila, a kompanija je i dalje „potpuno na putu“ da
