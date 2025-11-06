BMW ukida oznaku Competition na svojim M modelima

Auto magazin pre 1 sat
BMW ukida oznaku Competition na svojim M modelima

Tradicionalna oznaka za supersnažne BMW M modele polaki izlazi iz upotrebe.

Šef divizije BMW M potvrdio je ovu informaciju i objasnio zašto se ukida oznaka Competition… Magazin BMWBlog imao je priliku na sajmu automobila u Tokiju da razgovara sa generalnim direktorom sportske divizije BMW M, Frankom van Meelom. On je potvrdio da će oznaka Competition, koja označave snažnije verzije M modela, uskoro prestati da postoji. BMW je ovu oznaku počeo da primenjuje po uzoru na druge proizvođače, kao što je to kod Audija, na primer, oznaka
