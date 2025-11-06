Šta delimična obustava švedske pomoći državnim organima znači za Srbiju

BBC News pre 40 minuta | Dejana Vukadinović - BBC

Hladan tuš za Srbiju stigao je sa severa Evrope.

Posle oštre rezolucije Evropskog parlamenta i najnovijeg izveštaja Evropske komisije, Švedska, jedan od većih stranih donatora u Srbiji, delimično će obustaviti pomoć državnim organima, a taj novac preusmeriće civilnom sektoru.

„Švedska vlada već neko vreme primećuje nedostatke spremnosti vlasti (u Srbiji) da sprovede neophodne reforme, posebno u oblastima vladavine prava, demokratskog upravljanja i borbe protiv korupcije.

„Zapažanja se ponavljaju i u izveštajima Evropske komisije o zemljama, i u svetlu tih dešavanja, Švedska je odlučila da preraspodeli pomoć", kažu iz švedskog Ministarstva spoljnih poslova za BBC na srpskom.

Švedska je u poslednjih osam godina uložila više od 100 miliona evra u Srbiju.

Koji projekti će biti pogođeni najnovijim potezom njene vlade, odlučiće Švedska agencija za razvojnu saradnju (SIDA), dodaju u pisanom odgovoru za BBC na srpskom.

„Ako su takvi stavovi zvanični", oni ne odražavaju realno stanje, a ni duh partnerstva dve zemlje, odgovorilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

„Srbija je suverena država i reforme sprovodi u skladu sa ustavom, zakonima i evropskim obavezama, ali ne pod pritiscima, uslovljavanjima ili političkim etiketama“, poručili su.

Evropska unija je (EU) je ubedljivo najveći ulagač novca u Srbiju u poslednje dve decenije, podaci su EU u Srbiji.

U poslednjih 10 godina, EU je u Srbiju uložila više od četiri milijarde evra bespovratnih sredstava, objavio je istraživački centar Demostat 2024.

Evropska unija je toliko novca uložila u Srbiju da bi svaka treća kuća trebalo da istakne evropsku zastavu, ali zbog kontrolisanih medija o tome se ne govori, rečeno je 17. oktobra 2025. na panelu Spoljna politika EU na Zapadnom Balkanu u Beogradu, preneo je Fonet.

Švedska ulaganja u Srbiji

Diplomatski odnosi Beograda i Stokhloma uspostavljeni su još 1917, a podršku Srbiji godinama pruža švedska SIDA.

Najnovijom odlukom, Švedska će do kraja godine skresati budžet predviđen za državne organe u Srbiji za oko 454.000 evra.

Finansijska injekcija za 2026. biće 'tanja' za milion evra, kažu iz švedskog Ministarstva spoljnih poslova.

„Švedska je već slala upozorenje o stanju u ovim oblastima.

„Ne očekujem da će taj iznos mnogo uticati na budžet Srbije, ali je ovo jaka i moćna politička poruka", ukazuje Bojana Selaković iz Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, za BBC na srpskom.

Finansijska podrška reformama u Srbiji ide posredstvom švedskih institucija koje sarađuju sa srpskim vlastima:

srpska i švedska policija sarađuju više od 20 godina i Stoklhom je u tom periodu uložio oko 16 miliona evra;

saradnja Republičkog geodetskog zavoda Srbije i švedske agencije za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta počela je više od 15 godina, za šta je Stokhlom izdvojio više od 4,5 miliona evra;

počela je više od 15 godina, za šta je Stokhlom izdvojio više od 4,5 miliona evra; više od 6,3 miliona evra uloženo je kroz saradnju švedske agencije za zaštitu životne sredine i Ministarstva zaštite životne sredine u Srbiji u poslednjih 14 godina;

od januara 2025. sarađuju i švedska i srpska poreska uprava, a vrednost dogovorene pomoći je oko milion evra.

*Ministarstvo spoljnih poslova Švedske za BBC

Švedskim novcem pomaže se i rad nevladinih organizacija u Srbiji, fakulteti, mediji i privreda.

„Pravi se jasna razlika između države, akademske zajednice i medija.

„Iako su fakulteti i univerziteti u Srbiji državni, pomoć za njih ne ubraja se u iznos predviđen za javne organe", objašnjava Selaković.

Švedska podržava Srbiju na njenom putu ka članstvu u EU, ali ono zahteva političku volju, kontinuirani napor i istinsku posvećenost, kažu iz švedskog Ministarstva spoljnih poslova.

„Očekujemo da će srpska vlada sprovesti ono na šta se obavezala, a to uključuje reforme koje štite osnovne evropske vrednosti i otvaraju put ka članstvu u EU", poručuju.

Odluka o predviđenoj preraspodeli ili smanjenju pomoći ne može da bude poništena, dodaju iz Stokholma.

„Buduća raspodela novca zasnivaće se na opipljivim rezultatima i dokazanoj posvećenosti reformama", stav je švedskih vlasti.

Pored Švedske, Srbiju su do sada pomagale i druge države, najviše stubovi EU - Francuska (155 miliona evra) i Nemačka (53 miliona evra), potom Sjedinjene Američke Države (41 miliona evra) i Švajcarska (25 miliona evra), podaci su Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) o razvojnoj pomoći iz 2023.

„Međutim, primetno je da sve države uopšteno smanjuju finansijsku pomoć, jer se novac usmerava ka Ukrajini", kaže Bojana Selaković.

Oštre kritike iz Brisela

Vlasti u Srbiji ponavljaju da je strateški cilj ulazak u EU, ali Beograd već četiri godine ne otvara nijedno pregovaračko poglavlje.

Srbija ima status kandidata za pristupanje EU od 2012. godine.

U izveštajima Evropske komisije o napretku država kandidata, iz godine u godinu se ukazuje da nema napretka u vladavini prava, borbi protiv korupcije i slobodi govora.

Pad betonske nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. kada je poginulo 16 ljudi, a jedna devojka teško povređena, pokrenuo je talas antivladih protesta koji traju do danas.

„Ovaj tragični događaj podstakao je masovne studentske i građanske proteste širom zemlje, kao i blokade protiv korupcije i uočenog nedostatka odgovornosti i transparentnosti vlade, uz izveštaje o prekomernoj upotrebi sile protiv demonstranata", ukazuju u najnovijem izveštaju iz novembra 2025. godine.

Incidenti i sve što se kasnije dešavalo dodatno su produbili podele u srpskom društvu, dodaje se.

Najnoviji izveštaj Evropske komisije predstavljen je u danu kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio upravo u Briselu, na međunarodnom panelu o proširenju EU.

„Izveštaj ima mešovite ocene, od kritika do važnih preporuka za napredak na evropsku putu.

„Pažljivo ćemo ga proučiti", rekao je.

Poslednjih meseci, policija je u više navrata optuživana za prekomernu upotrebu sile.

U Srbiji su u toku dva tužilačka postupka koja istražuju moguću korupciju u rekonstrukciji nadstrešnice.

Na suđenja se, međutim, i dalje čeka.

