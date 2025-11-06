Nisan prodaje sedište firme, otpušta 15 odsto zaposlenih

BizLife pre 5 sati  |  BIZLife
Nisan prodaje sedište firme, otpušta 15 odsto zaposlenih

Japanski proizvođač automobila Nisan saopštio je danas da prodaje sedište kompanije u Jokohami za oko 540 miliona evra, ali i da će je kasnije zakupiti.

Nisan je objavio i da je u prva dva kvartala naravio gubitak od 1,2 milijarde evra, bez prognoze neto profita za celu fiskalnu godinu. U ovom periodu prošle godine, kompanija je zabeležila profit od oko 100 miliona evra. „Ovaj potez odražava disciplinovan pristup efikasnosti kapitala, aktivirajući vrednost iz neosnovne imovine kako bi se podržala transformacija tokom izazovnih godina“, saopštila je kompanija povodom prodaje. Nisan je saopštio da otpušta 15 odsto
