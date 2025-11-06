Nissan ima ogromne gubitke: "Gasimo fabrike"

Nissan ima ogromne gubitke: "Gasimo fabrike"

Japanski proizvođač automobila Nisan motor objavio je da je u prvih šest meseci fiskalne godine, od aprila do septembra, zabeležio gubitak od 221,92 milijarde jena (oko 1,25 milijardi evra) nakon pada prodaje vozila i uvođenja visokih američkih carina.

U pitanju je veliki pad u odnosu na isti period prošle godine kada je kompanija ostvarila profit od 19,22 milijarde jena, prenosi agencija Kjodo. Prihod za šest meseci iznosio je 5,58 biliona jena, što je pad od 6,8 odsto na godišnjem nivou, dok je operativni rezultat prešao iz profita od 32,91 milijardu jena u gubitak od 27,65 milijardi jena. Prodaja automobila kompanije Nisan motor globalno je pala za 7,3 odsto, na 1,48 miliona vozila, pri čemu je pad posebno
