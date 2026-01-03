Novi Bugattijev jedinstveni hiper automobil kao počast Veyronu

Auto blog pre 1 sat
Novi Bugattijev jedinstveni hiper automobil kao počast Veyronu

To je sledeća kreacija iz kompanijskog programa Solitaire, koja će navodno debitovati 22. januara, prema novom izveštaju The Supercar Bloga.

Jedinstveni primerak će odati počast šasiji broj 001, koja ima dvobojnu crveno-crnu spoljašnjost i bež unutrašnjost. Novi automobil će verovatno imati istu šemu boja iznutra i spolja, i poput nedavno predstavljenog Brouillarda, nosiće jedinstvene panele karoserije. I dalje će se bazirati na Bugatijevoj W16 platformi, koristeći najnoviju verziju W16 motora, koji može da proizvede do 1.800 KS. Ovo bi bio drugi jedinstveni automobil za Programme Solitaire nakon modela
Otvori na auto.blog.rs

Auto blog »

Novi Ram TRX

Novi Ram TRX

Auto blog pre 40 minuta
Od fabrike do ključeva: šta Bugatti radi s Mistralom pre isporuke

Od fabrike do ključeva: šta Bugatti radi s Mistralom pre isporuke

Auto blog pre 1 sat
Tesla izgubila titulu najvećeg proizvođača električnih vozila na svetu

Tesla izgubila titulu najvećeg proizvođača električnih vozila na svetu

Auto blog pre 8 sati
Gotovo svi novi automobili u Norveškoj su električni

Gotovo svi novi automobili u Norveškoj su električni

Auto blog pre 5 sati
Mehaničar tvrdi da najbolji dizelski motor ikada napravljen dolazi iz Japana

Mehaničar tvrdi da najbolji dizelski motor ikada napravljen dolazi iz Japana

Auto blog pre 1 dan
Auto blog »

Automobili, najnovije vesti »

Novi Bugattijev jedinstveni hiper automobil kao počast Veyronu

Novi Bugattijev jedinstveni hiper automobil kao počast Veyronu

Auto blog pre 1 sat
Novi Ram TRX

Novi Ram TRX

Auto blog pre 40 minuta
Putevi Srbije upozoravaju: budite oprezni zbog kiše koja će se lediti na tlu

Putevi Srbije upozoravaju: budite oprezni zbog kiše koja će se lediti na tlu

Auto magazin pre 2 sata
Od fabrike do ključeva: šta Bugatti radi s Mistralom pre isporuke

Od fabrike do ključeva: šta Bugatti radi s Mistralom pre isporuke

Auto blog pre 1 sat
Dakar 2026 : čovek i tehnologija protiv surove prirode

Dakar 2026 : čovek i tehnologija protiv surove prirode

Vrele gume pre 1 dan