Jokićeva magija koja je još jednom istakla sav njegov talenat (VIDEO)

Danas pre 3 sata  |  A. Pavlović
Jokićeva magija koja je još jednom istakla sav njegov talenat (VIDEO)

Košarkaši Denvera pobedili su noćas na svom terenu Majami 122:112, a najzaslužniji za trijumf tima iz Kolorada bio je srpski centar Nikola Jokić.

Jokić je zabeležio novi tripl-dabl u sezoni – 33 poena, 16 asistencija i 15 skokova. Briljirao je na oba kraja parketa, a u drugom poluvremenu je napravio potez utakmice. U jednom trenu je bio udvojen blizu aut linije, praktično u bezizlaznoj situaciji, a kada se činilo da će izgubiti loptu samo je podelio pas iza leđa ka Kristijanu Braunu pored dvojice protivničkih igrača. Braun nije uspeo da poentira na obruču i tako srpskom centru donese asistenciju, već je
