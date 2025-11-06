Rojters o skupu Vučićevih pristalica: „Mnogi do prestonice doputovali autobusima koje je organizovala SNS“

Više od 10.000 pristalica predsednika Srbije Aleksandra Vučića okupilo se u sredu u glavnom gradu Beogradu kako bi podržali politiku ovog populiste nakon godinu dana antivladinih protesta.

Okupljeni ispred parlamenta, Vučićeve pristalice, od kojih su mnogi do prestonice doputovali autobusima koje je organizovala Vučićeva stranka, mahali su nacionalnim zastavama i skandirali „Vučić, Srbin“ i „Srbija“ dok su sa zvučnika puštali patriotske pesme, piše američka agencija Rojters. „Vi ste ti koji branite mir, stabilnost i ustavni poredak“, rekla je okupljenima predsednica parlamenta Ana Brnabić, glavna saveznica Vučića. Miting je bio najveći provladin skup