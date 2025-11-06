Jaćimovićev sin: Ostali smo bez autobusa, policija nam rekla da će svaki biti oduzet po ulasku u Beograd

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Jaćimovićev sin: Ostali smo bez autobusa, policija nam rekla da će svaki biti oduzet po ulasku u Beograd

Policijsko zadržavanje i poslednjeg, osmog autobusa predstavlja odmazdu zbog angažmana i pomoći studentima i građanima koji prethodnih godinu dana protestuju i traže odgovornost za pad nastrešnice, izjavio je danas Milan Jaćimović, sin autoprevoznika Milomira Jaćimovića.

On je rekao da su ostali bez sredstava za rad pošto je policija zadržala njihov poslednji autobus u servisu u kojem je juče izvršen vanredni tehnički pregled. "Jedan je u novosadskom GSP-u, tri su u Beogradu na Makišu i evo ga sad još jedan. Gde će ga odvesti to ne znam, ali je oduzet od strane Interpola", rekao je Jaćimović. Podsetio je da su dva njihova autobusa ranije oštećena pošto su na njima polupane šoferšajbne i isečene gume. Dodao je da su im posle
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Ko je 'Ćaci' i kakve veze ima sa studentskim protestima

Ko je 'Ćaci' i kakve veze ima sa studentskim protestima

BBC News pre 1 sat
Sin Milomira Jaćimovića o pretnji policije: „Ostali smo bez autobusa, rekli su nam da će svaki biti oduzet po ulasku u Beograd“…

Sin Milomira Jaćimovića o pretnji policije: „Ostali smo bez autobusa, rekli su nam da će svaki biti oduzet po ulasku u Beograd“

Nova pre 2 sata
Autoprevoznik Jaćimović tvrdi da vlast pokušava da ih ugasi – svi autobusi van saobraćaja

Autoprevoznik Jaćimović tvrdi da vlast pokušava da ih ugasi – svi autobusi van saobraćaja

In medija pre 1 sat
Sin prevoznika Jaćimovića: Policija nam oduzela sve autobuse u znak odmazde za podršku studentima

Sin prevoznika Jaćimovića: Policija nam oduzela sve autobuse u znak odmazde za podršku studentima

Radio 021 pre 1 sat
Autoprevoznik Jaćimović o policijskom zadržavanju autobusa: Odmazda zbog pomoći studentima

Autoprevoznik Jaćimović o policijskom zadržavanju autobusa: Odmazda zbog pomoći studentima

Beta pre 2 sata
Autoprevoznik Jaćimović o policijskom zadržavanju autobusa: Odmazda zbog pomoći studentima

Autoprevoznik Jaćimović o policijskom zadržavanju autobusa: Odmazda zbog pomoći studentima

Danas pre 2 sata
Autoprevoznik Jaćimović o policijskom zadržavanju autobusa: Odmazda zbog pomoći studentima

Autoprevoznik Jaćimović o policijskom zadržavanju autobusa: Odmazda zbog pomoći studentima

Nedeljnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GSPInterpol

Politika, najnovije vesti »

Ministarstvo energetike: U toku formiranje međuresorne grupe za nuklearni program u Srbiji

Ministarstvo energetike: U toku formiranje međuresorne grupe za nuklearni program u Srbiji

N1 Info pre 14 minuta
Šta je premijer Macut radio u Kini četiri dana i zašto misli da su odnosi dve zemlje „čvrsti“?

Šta je premijer Macut radio u Kini četiri dana i zašto misli da su odnosi dve zemlje „čvrsti“?

Danas pre 14 minuta
Debata o amandmanima na leks spcijalis, raspravu o JBS obeležila polemika o sastavu komisije za reviziju

Debata o amandmanima na leks spcijalis, raspravu o JBS obeležila polemika o sastavu komisije za reviziju

RTS pre 14 minuta
Direktno sa Minjom Miletić: Izveštaj Evropske komisije - šta Evropa traži, a Srbija još nije uradila?

Direktno sa Minjom Miletić: Izveštaj Evropske komisije - šta Evropa traži, a Srbija još nije uradila?

Euronews pre 14 minuta
Aleksić: „Vlast SNS-a bi odavno bila prošlost da imamo regularne i slobodne izbore“

Aleksić: „Vlast SNS-a bi odavno bila prošlost da imamo regularne i slobodne izbore“

Serbian News Media pre 15 minuta