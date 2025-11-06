Stiže promena vremena: Rhmz najavljuje sneg večeras u pojedinim delovima Srbije! Od sutra oblačno, hladnije i kišovito

Večeras se očekuje oblačno vreme na istoku i jugu zemlje, a tokom noći ponegde i u jugozapadnim i centralnim krajevima Srbije sa povremenom kišom.

Na visokim planinama moguće padavine u vidu snega, dok će u ostalim krajevima biti suvo uz postepeno naoblačenje, saopštava RHMZ. Tokom dana bilo je naizmenično sunčano i oblačno, a trenutna temperatura je oko 11 stepeni. Prognoza za naredne dane: U petak očekuje se umereno do potpuno oblačno i malo hladnije vreme. Na severozapadu i zapadu Srbije uglavnom suvo, dok će u ostalim krajevima povremeno padati kiša. Na visokim planinama ujutru je moguć kratkotrajni sneg,