Stiže promena vremena: Rhmz najavljuje sneg večeras u pojedinim delovima Srbije! Od sutra oblačno, hladnije i kišovito

Dnevnik pre 1 sat
Stiže promena vremena: Rhmz najavljuje sneg večeras u pojedinim delovima Srbije! Od sutra oblačno, hladnije i kišovito

Večeras se očekuje oblačno vreme na istoku i jugu zemlje, a tokom noći ponegde i u jugozapadnim i centralnim krajevima Srbije sa povremenom kišom.

Na visokim planinama moguće padavine u vidu snega, dok će u ostalim krajevima biti suvo uz postepeno naoblačenje, saopštava RHMZ. Tokom dana bilo je naizmenično sunčano i oblačno, a trenutna temperatura je oko 11 stepeni. Prognoza za naredne dane: U petak očekuje se umereno do potpuno oblačno i malo hladnije vreme. Na severozapadu i zapadu Srbije uglavnom suvo, dok će u ostalim krajevima povremeno padati kiša. Na visokim planinama ujutru je moguć kratkotrajni sneg,
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Novi petak u gradu: Novosađani, evo šta vas očekuje

Novi petak u gradu: Novosađani, evo šta vas očekuje

Radio 021 pre 1 sat
Sneg će noćas i sutra vejati u ovim predelima Srbije: U jednom delu zemlje potop, očekuje se do 40 litara kiše

Sneg će noćas i sutra vejati u ovim predelima Srbije: U jednom delu zemlje potop, očekuje se do 40 litara kiše

Telegraf pre 1 sat
Kamioni na Batrovcima čekaju sedam sati

Kamioni na Batrovcima čekaju sedam sati

Radio 021 pre 2 sata
Vremenska prognoza 7. novembar 2025.

Vremenska prognoza 7. novembar 2025.

RTS pre 2 sata
Najnovije upozorenje RHMZ-a: Večeras će ovde pasti sneg, temperatura će biti u osetnom padu

Najnovije upozorenje RHMZ-a: Večeras će ovde pasti sneg, temperatura će biti u osetnom padu

Mondo pre 2 sata
Nove informacije o kolapsu na granicama Spremite se, čeka se i do sedam sati

Nove informacije o kolapsu na granicama Spremite se, čeka se i do sedam sati

Alo pre 3 sata
Kamioni na Batrovcima čekaju 7 sati, na Kelebiji 6, Horgošu 3 sata

Kamioni na Batrovcima čekaju 7 sati, na Kelebiji 6, Horgošu 3 sata

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Nema korisnih idiota

Nema korisnih idiota

Danas pre 11 minuta
Veljković otkrio ključnu promenu u odnosu na meč sa Bragom

Veljković otkrio ključnu promenu u odnosu na meč sa Bragom

Danas pre 1 sat
„Rekli su nam da tu neće biti nikakve srpske muzike, srpske pesme, nikakve ćirilice“: Član KUD iz Novog Sada o incidentu u…

„Rekli su nam da tu neće biti nikakve srpske muzike, srpske pesme, nikakve ćirilice“: Član KUD iz Novog Sada o incidentu u Splitu

Danas pre 1 sat
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 89. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 89. kolu?

Danas pre 2 sata
Studenti iz Niša tvrde da su dvojica njihovih kolega privedena ispred Skupštine: Gubi im se svaki trag…

Studenti iz Niša tvrde da su dvojica njihovih kolega privedena ispred Skupštine: Gubi im se svaki trag…

Danas pre 1 sat