Alo pre 4 sati
Nove informacije o kolapsu na granicama Spremite se, čeka se i do sedam sati

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na putničkim terminalima (PMV) na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila, dok teretnjaci na (TMV) terminalima, na izlazu iz Srbije zadržavaju se do sedam sati, navodi AMSS.

Na graničnom prelazu Batrovci, teretna vozila čekaju do 420 minuta, na Sremskoj Rači do 120 minuta, Horgošu 180 minuta i Kelebiji 360 minuta. Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila. Zimska služba JP "Putevi Srbije" saopštila je su svi putni pravci prohodni i da na njima nema snega. BONUS VIDEO
Ključne reči

Putevi SrbijeSnegHorgošBatrovciAMSSKelebija

