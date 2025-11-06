Najnovije upozorenje RHMZ-a: Večeras će ovde pasti sneg, temperatura će biti u osetnom padu

Mondo pre 1 sat  |  Marina Letić
Najnovije upozorenje RHMZ-a: Večeras će ovde pasti sneg, temperatura će biti u osetnom padu

Republički hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu u kojoj se navodi da će večeras na istoku i jugu, a u toku noći ponegde i u jugozapadnim i centralnim krajevima Srbije biti oblačno, mestimično sa kišom.

Na visokim planinama moguć je sneg. U ostalim predelima suvo uz postepeno naoblačenje. U petak će biti umereno do potpuno oblačno i nešto hladnije. Na severozapadu i zapadu Srbije zadržaće se uglavnom suvo vreme, dok se u ostalim krajevima predviđa mestimična kiša. Na višim planinama u jutarnjim satima moguć je i kratkotrajan sneg. Najviše padavina očekuje se tokom prepodneva na jugu, jugoistoku i istoku zemlje. Tokom vikenda se prognozira pretežno oblačno i
