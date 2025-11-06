Vlada Srbije usvojila predlog budžeta za 2026. godinu - Veći i prihodi i rashodi u odnosu na 2025.

Ilustracija (Foto: Borislav Bajkic/shutterstock.com) Predlog budžeta za 2026. godinu je danas usvojen na sednici Vlade Srbije, nakon čega će biti prosleđen u Parlament, objavio je ministar finansija Siniša Mali.

On je dodao da se očekuje da rasprava o budžetu i setu pratećih zakon bude na dnevnom redu Parlamenta krajem novembra. Ukupni prihodi i primanja predviđeni predlogom budžeta za 2026. godinu iznose 2.414.7 milijardi dinara. To je za 2,9% odnosno 68,5 milijardi dinara, više u odnosu na iznos prihoda predviđen originalnim budžetom za ovu godinu, naveo je ministar. Predviđeni su ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 2.751,7 milijardi dinara (povećanje od 3,4% odnosno