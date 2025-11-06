Budžet pretpostavlja rast od 3% BDP-a
Forbes pre 13 minuta | Agencije
Plan državne kase za narednu godinu danas je na sednici Vlade Srbije.
Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je da su osnove Predloga budžeta za 2026. godinu podizanje životnog standarda i dalji razvoj infrastukture i rast investicija. Mali je izjavio u programu RTS da očekuje da će se predlog državnog budžeta naći pred poslanicima poslednje nedelje novembra, a predviđa u 2026. godini rast životnog standarda, plata i penzija, kao i povećanje investicija. „Vraćemo se na staze ubrzanog rasta i razvoja“, rekao je Mali. Prema