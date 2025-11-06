ZAPLENjENO VIŠE OD 120 KILOGRAMA DROGE U KRAGUJEVCU I NIŠU: U akcijama uhapšena tri osumnjičena

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, policija je u akcijama pronašla više od 21,3 kilograma marihuane, dodatnih 97,5 kilograma marihuane u sirovom stanju, kao i oko 1,9 kilograma kokaina.

U akciji u Kragujevcu uhapšen je S. N. (40) iz okoline Topole, kod kojeg je policija u kući pronašla 21,3 kilograma marihuane, a u plasteniku u dvorištu i gotovo 100 kilograma ove droge u sirovom obliku. U drugoj, paralelnoj akciji u Nišu, privedeni su M. B. (35) i V. P. (26). Tokom pretresa njihovih stanova pronađena su 74 paketa kokaina, ukupne težine oko 1,9 kilograma. „Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu i Nišu, u odvojenim akcijama,