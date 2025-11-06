VELIKA ZAPLENA DROGE U KRAGUJEVCU I NIŠU: Uhapšene tri osobe

Sandžak haber pre 7 sati
VELIKA ZAPLENA DROGE U KRAGUJEVCU I NIŠU: Uhapšene tri osobe

U odvojenim policijskim akcijama u Kragujevcu i Nišu, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova zaplenili su više od 120 kilograma različitih opojnih droga i uhapsili tri osobe zbog sumnje da su se bavile neovlašćenom proizvodnjom i prometom narkotika.

Kako je saopštio potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, u Kragujevcu je uhapšen S. N. (40), u čijem su domaćinstvu policijski službenici pronašli više od 21,3 kilograma marihuane, kao i dodatnih 97,5 kilograma ove droge u sirovom stanju, sakrivene u plasteniku u dvorištu kuće. U drugoj akciji, sprovedenoj u Nišu, policija je uhapsila M. B. (35) i V. P. (26), kod kojih je prilikom pretresa stanova pronašla 74 paketa sa oko 1,9
Otvori na sandzakhaber.net

Povezane vesti »

Bizarna sličnost dva ubistva: Ovako su otkriveni zločini u Beogradu i Leskovcu, jedna stvar ih povezuje!

Bizarna sličnost dva ubistva: Ovako su otkriveni zločini u Beogradu i Leskovcu, jedna stvar ih povezuje!

Kurir pre 48 minuta
ZAPLENjENO VIŠE OD 120 KILOGRAMA DROGE U KRAGUJEVCU I NIŠU: U akcijama uhapšena tri osumnjičena

ZAPLENjENO VIŠE OD 120 KILOGRAMA DROGE U KRAGUJEVCU I NIŠU: U akcijama uhapšena tri osumnjičena

Glas juga pre 5 sati
Zaplenjeno više od 120 kilograma droge – uhapšene tri osobe u Kragujevcu i Nišu [video]

Zaplenjeno više od 120 kilograma droge – uhapšene tri osobe u Kragujevcu i Nišu [video]

iKragujevac pre 5 sati
Uhapšen osumnjičeni za brutalno ubistvo nevenčane supruge u Pečenjevcu: Telo žene pronađeno u zamrzivaču

Uhapšen osumnjičeni za brutalno ubistvo nevenčane supruge u Pečenjevcu: Telo žene pronađeno u zamrzivaču

Glas juga pre 6 sati
Beograđanin prevario Nišlije. Uzeo im kaparu za auto i traktor, a od vozila ništa

Beograđanin prevario Nišlije. Uzeo im kaparu za auto i traktor, a od vozila ništa

Gradski portal 018 pre 6 sati
Gde se krio Dalibor iz Pečenjevca osumnjičen da je ubio Katarinu?

Gde se krio Dalibor iz Pečenjevca osumnjičen da je ubio Katarinu?

Rešetka pre 5 sati
Zaplenjeni kokain i skoro 120 kilograma marihuane, troje uhapšenih u Nišu i Kragujevcu

Zaplenjeni kokain i skoro 120 kilograma marihuane, troje uhapšenih u Nišu i Kragujevcu

Serbian News Media pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićNišMarihuanaVlada SrbijeMinistar unutrašnjih poslovaMinistarstvo unutrašnjih poslovaKragujevac

Vojvodina, najnovije vesti »

Banka broj 1 za oročenu deviznu štednju

Banka broj 1 za oročenu deviznu štednju

Zrenjaninski pre 43 minuta
Bizarna sličnost dva ubistva: Ovako su otkriveni zločini u Beogradu i Leskovcu, jedna stvar ih povezuje!

Bizarna sličnost dva ubistva: Ovako su otkriveni zločini u Beogradu i Leskovcu, jedna stvar ih povezuje!

Kurir pre 48 minuta
Umro Vladimir Vanja Ilić

Umro Vladimir Vanja Ilić

Telegraf pre 37 minuta
Pretužan prizor Carinici zatekli decu kako spavaju na pšenici (foto)

Pretužan prizor Carinici zatekli decu kako spavaju na pšenici (foto)

Alo pre 1 sat
Zbog čega mladi žive sa roditeljima i posle 30 godine?

Zbog čega mladi žive sa roditeljima i posle 30 godine?

RTV pre 3 sata