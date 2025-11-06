Zaplenjeno više od 120 kilograma droge – uhapšene tri osobe u Kragujevcu i Nišu [video]

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saopštio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u dve odvojene akcije na teritoriji Kragujevca i Niša zaplenili veću količinu narkotika i uhapsili tri osobe osumnjičene za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga.

U Kragujevcu je uhapšen S. N. (1985), kod koga je, prilikom pretresa kuće u okolini Topole, pronađeno više od 21,3 kilograma marihuane, kao i oko 97,5 kilograma iste droge u sirovom stanju, koja se nalazila u plasteniku u dvorištu. U drugoj akciji, na teritoriji Niša, uhapšeni su M. B. (1990) i V. P. (1999). Policija je prilikom pretresa njihovih stanova pronašla 74 paketa sa približno 1,9 kilograma kokaina. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni