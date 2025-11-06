"Nisam siguran da je on to odlučio": Jokić ostao u čudu kad je čuo šta je Jović rekao

Srpski košarkaš Nikola Jokić bio je raspoložen na konferenciji za medije posle pobede protiv Majami Hita gde je stigao do petog tripl-dabla u sezoni.

Trostruki MVP NBA lige je dobio bitku protiv saigrača iz reprezentacije Nikole Jovića, a posle meča je imao važan savet za njega. Takođe, osvrnuo se na priču da je odbio Denver. Novinar iz Srbije ga je upitao za majicu "Brate" koju često nosi u obraćanjima medijima, a njegov odgovor oduševio je mnoge. Jokić je protiv Majamija bio jako inspirisan na terenu, pronalazio je saigrače na neverovatne načine, što je pokušao da objasni novinarima. "Uglovi su različiti, zato