"Uživajte dok je Jokić ovde": Trener Denvera izašao pred medije i rekao da se ovo više nećemo gledati

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je maestralnu partiju protiv Majami Hita i zabeležio peti tripl-dabl od starta sezone.

Trostruki MVP NBA lige je bio jako inspirisan na terenu, čitao je protivničku odbranu i napad, a trener Denvera Dejvid Adelman se iznova i iznova oduševljava onim što demonstrira na terenu. Na konferenciji za medije se poklonio srpskom asu i istakao zadovoljstvo što trenira jednog od najboljih igrača svih vremena. Imao je poruku za navijače širom sveta, posebno za one u Koloradu. "Može da igra protiv svih odbrana, ima osećaj za prostor koji nikada u životu nisam