NUNS: Identifikovati napadače na novinare i utvrditi odgovornost zbog izostanka reakcije policije

N1 Info pre 5 sati  |  N1 Beograd
Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) najoštrije osuđuje više incidenata i pretnji zabeleženih tokom i nakon jučerašnjeg skupa pristalica SNS u Beogradu i zahteva hitnu i efikasnu reakciju nadležnih organa.

NUNS podseća da su se juče tokom dana dogodila najmanje tri incidenta. Prilikom dolaska grupe pristalica SNS-a na skup, u ulici Kralja Milana nekoliko pojedinaca koji su bili deo grupe vređali su ekipu KTV Zrenjanin i Nemanju Šarovića, kojeg su potom udarili po ruci, šutirali mikrofon koji mu je tom prilikom ispao i bacali pirotehnička sredstva u njegovom pravcu. Kako se vidi na snimcima, kordon policije je stajao u neposrednoj blizini, ali uprkos povicima građana
