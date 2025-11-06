Dva skupa ispred Skupštine Srbije – okupljanja visokog rizika pokazala duboku polarizaciju društva

RTS pre 2 sata
Dva skupa ispred Skupštine Srbije – okupljanja visokog rizika pokazala duboku polarizaciju društva

U centru Beograda su sinoć održana dva skupa ispred Skupštine Srbije. Jedan koji je formalno najavljen kao izraz podrške Srbima sa Kosova i Metohije koji pešače ka Novom Sadu i drugi na kome su se okupili građani na poziv studenata u blokadi, da pruže podršku Dijani Hrki, majci Stefana stradalog u padu nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici, koja od nedelje štrajkuje glađu. Stefan Surlić, politikolog i docent na Fakultetu političkih nauka, rekao je za RTS da su izbori jedino rešenje za izlazak iz

Skupovi ispred Narodne skupštine održani su tačno godinu dana od prvog velikog protesta posle novosadske tragedije. Stefan Surlić je rekao da su sinoćna dešavanja pokazatelj jedne duboke društvene krize, te da su izbori jedino rešenje za "resetovanje" trenutnih dešavanja. "Mislim da, bez obzira na najave da se situacija smiruje, mi u društvu imamo jednu konstantnu krizu i jednu agoniju u kojoj nakon nesreće u Novom Sadu, u društvenom polju postoji takva
