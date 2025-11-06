Kako su Vučić i SNS obesmislili srpsku policiju: Umesto da štite građane, služe za propagandu vladajućeg režima

Nova pre 3 sata  |  Autor: Jovan Mladenović
Kako su Vučić i SNS obesmislili srpsku policiju: Umesto da štite građane, služe za propagandu vladajućeg režima

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP) objavilo je protekle večeri da je na skupu u "ćacilendu" bilo više od 47.000 građana, dok je na skupu podrške Dijani Hrki bilo svega 2.600 ljudi.

Iako brojni podaci govore suprotno podacima MUP-a, ovo nije prvi put da ova institucija služi kao propagandno glasilo Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Milan Dumanović, policajac u penziji, za Novu objašnjava da ovakvi potezi trajno urušavaju ugled Ministarstva i da čelnici ne brinu o tome šta će biti nakon njih. Broj ljudi na skupovima širom Srbije jako teško je odrediti precizno. Studentska borba rasplamsala se proteklih godinu dana i održan je veliki
