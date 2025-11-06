Vučić oštro odgovorio: Nije ogledalo Srbije, već vaše mišljenje (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija na ozbiljan i odogvoran način uzeti u razmatranje izveštaj EK koji mu je danas uručio ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat u Palati Srbija.

„Veoma sam srećan što sam mogao da primim izveštaj, vi ste rekli da je ogledalo, ja bih rekao da je to vaše mišljenje. Uzeću samo jednu oblast, koja je za nas jako važna, reč je o KiM. Rekli ste moraju da se izvrše sve obaveze. Što se tiče događaja iz 2023, ja verujem da će EU uticati da svi događaji u kojima su Srbi bili ubijani dobiju epilog. Kao što ste i sami rekli, imamo problem sa izražavanjem. Još jedna sitnica sa kojom nisam saglasan. Moje srce i glava mi