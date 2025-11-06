Đoković sigurno do polufinala u Atini, Boržes bez šansi

RTS pre 2 sata
Najbolji srpski teniser Novak Đoković pobedio je Portugalca Nuna Boržesa rezultatom 2:0, po setovima 7:6/7:1, 6:4 u četvrtfinalu ATP turnira u Atini.

Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Atini nakon pobede nad Portugalcem Nunom Boržesom. Đoković se plasirao u 199. polufinale na najvišem teniskom nivou i ujedno je upisao 200. pobedu u dvoranskim uslovima. Srpski teniser prikazao je sigurnu i zrelo koncipiranu igru, kontrolišući meč od samog početka i ne dozvolivši rivalu da ugrozi njegov put ka završnici turnira. Prvi set protekao je u znaku vrlo sigurnog servisa na obe strane. Iako je Đoković u većem
