Novak otkrio ključ pobede protiv Boržeša

Srpski teniser analizirao je pobedu nad Nunom Boržešom u četvrtfinalu turnira u Atini.

Đoković je savladao Boržeša u dva seta u njihovom prvom međusobnom duelu. "Veoma naporna bitka. Nuno je igrao na veoma visokom nivou, malo me je iznenadio time koliko je dobro igrao. Bili smo rame uz rame tokom skoro celog meča, samo par poena je odlučilo pobednika večeras. Zaslužuje veliki aplauz!", rekao je Đoković. Imao je samo reči hvale za rivala i publiku. "Ja sam pokušao da se držim sa njim. Uvek pomaže da serviram dobro. Na 4:4 u prvom setu je imao brejk