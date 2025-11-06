Novak otkrio ključ pobede protiv Boržeša

B92 pre 8 minuta
Novak otkrio ključ pobede protiv Boržeša

Srpski teniser analizirao je pobedu nad Nunom Boržešom u četvrtfinalu turnira u Atini.

Đoković je savladao Boržeša u dva seta u njihovom prvom međusobnom duelu. "Veoma naporna bitka. Nuno je igrao na veoma visokom nivou, malo me je iznenadio time koliko je dobro igrao. Bili smo rame uz rame tokom skoro celog meča, samo par poena je odlučilo pobednika večeras. Zaslužuje veliki aplauz!", rekao je Đoković. Imao je samo reči hvale za rivala i publiku. "Ja sam pokušao da se držim sa njim. Uvek pomaže da serviram dobro. Na 4:4 u prvom setu je imao brejk
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Korak bliže 101. tituli: Novak razbio monotoniju za polufinale

Korak bliže 101. tituli: Novak razbio monotoniju za polufinale

Sport klub pre 17 minuta
Đoković korak bliži tronu: Portugalac namučio Novaka u prvom setu, srpski as nakon toga dominirao!

Đoković korak bliži tronu: Portugalac namučio Novaka u prvom setu, srpski as nakon toga dominirao!

Hot sport pre 12 minuta
Đoković sigurno do polufinala u Atini, Boržes bez šansi

Đoković sigurno do polufinala u Atini, Boržes bez šansi

RTS pre 17 minuta
Novak posle velike borbe i drame do polufinala u Atini

Novak posle velike borbe i drame do polufinala u Atini

Nova pre 17 minuta
Đoković pokazao ko je gazda u Atini: Novakov urlik za pobedu i polufinale

Đoković pokazao ko je gazda u Atini: Novakov urlik za pobedu i polufinale

Mondo pre 16 minuta
Prve reči Novaka Đoković posle plasmana u polufinale Atine: "Naporna bitka, jedno je odlučilo..."

Prve reči Novaka Đoković posle plasmana u polufinale Atine: "Naporna bitka, jedno je odlučilo..."

Telegraf pre 12 minuta
Novak Đoković: Fizička i naporna bitka, verovao sam instinktu

Novak Đoković: Fizička i naporna bitka, verovao sam instinktu

Večernje novosti pre 18 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Atina

Sport, najnovije vesti »

Sličan scenario kao u prošlom meču: Novak Đoković u polufinalu Atine

Sličan scenario kao u prošlom meču: Novak Đoković u polufinalu Atine

Danas pre 18 minuta
Izgorela kuća trenera Majamija Hita i selektora Amerike (VIDEO)

Izgorela kuća trenera Majamija Hita i selektora Amerike (VIDEO)

Danas pre 58 minuta
Korak bliže 101. tituli: Novak razbio monotoniju za polufinale

Korak bliže 101. tituli: Novak razbio monotoniju za polufinale

Sport klub pre 17 minuta
Dve velike prilike za Zvezdu, Lil se odbranio

Dve velike prilike za Zvezdu, Lil se odbranio

RTS pre 16 minuta
Zvezda i Milojević su zaslužili više - poluprazna Marakana dočekala Lil

Zvezda i Milojević su zaslužili više - poluprazna Marakana dočekala Lil

Sportske.net pre 18 minuta