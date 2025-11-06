"Prota o teos": Đoković izgovorio tri reči na grčkom i izazvao delirijum u Atini

Mondo pre 1 sat  |  Nemanja Stanojčić
"Prota o teos": Đoković izgovorio tri reči na grčkom i izazvao delirijum u Atini

Novak Đoković izazvao je delirijum u Atini posle pobede.

Savladao je Nuna Boržeša, prošao u polufinale i onda je publika poludela. Dovoljno je bilo da izgovori dve reči na grčkom da napravi haos. "Prota o teos", izgovorio je Novak i to je oduševilo sve. U prevodu to znači "Bog prvo". Posle toga je analizirao meč i pobedu (7:6, 6:4). "Moram da priznam da me je Nuno malo iznenadio. Vodili smo veliku borbu. Par poena je presudilo, molim vas da ga pozdravite aplauzom", rekao je Novak Priznao je Đoković da mu je servis mnogo
