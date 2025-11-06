Đoković korak bliži tronu: Portugalac namučio Novaka u prvom setu, srpski as nakon toga dominirao!

Nastavlja ka tronu. Novak Đoković, najbolji srpski teniser, plasirao se u polufinale turnira u Atini pobedom nad Nunom Boržešom u dva odigrana seta. Srpski as je pobedu nad Portugalcem ostvario rezultatom 7:6, 6:4 posle sat i 45 minuta igre. Novak Djokovic just reached his 199th career semifinal #HellenicChampionship pic.twitter.com/zRbYXI7Xeq — Tennis Channel (@TennisChannel) November 6, 2025 U polufinalu turnira, Đoković će igrati sa boljem iz duela igrati