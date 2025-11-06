Đoković korak bliži tronu: Portugalac namučio Novaka u prvom setu, srpski as nakon toga dominirao!

Hot sport pre 4 sati
Đoković korak bliži tronu: Portugalac namučio Novaka u prvom setu, srpski as nakon toga dominirao!
Nastavlja ka tronu. Novak Đoković, najbolji srpski teniser, plasirao se u polufinale turnira u Atini pobedom nad Nunom Boržešom u dva odigrana seta. Srpski as je pobedu nad Portugalcem ostvario rezultatom 7:6, 6:4 posle sat i 45 minuta igre. Novak Djokovic just reached his 199th career semifinal #HellenicChampionship pic.twitter.com/zRbYXI7Xeq — Tennis Channel (@TennisChannel) November 6, 2025 U polufinalu turnira, Đoković će igrati sa boljem iz duela igrati
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Korak bliže 101. tituli: Novak razbio monotoniju za polufinale

Korak bliže 101. tituli: Novak razbio monotoniju za polufinale

Sport klub pre 4 sati
Đoković pokazao ko je gazda u Atini: Novakov urlik za pobedu i polufinale

Đoković pokazao ko je gazda u Atini: Novakov urlik za pobedu i polufinale

Mondo pre 4 sati
Đoković sigurno do polufinala u Atini, Boržes bez šansi

Đoković sigurno do polufinala u Atini, Boržes bez šansi

RTS pre 4 sati
Novak posle velike borbe i drame do polufinala u Atini

Novak posle velike borbe i drame do polufinala u Atini

Nova pre 4 sati
"Prota o teos": Đoković izgovorio tri reči na grčkom i izazvao delirijum u Atini

"Prota o teos": Đoković izgovorio tri reči na grčkom i izazvao delirijum u Atini

Mondo pre 4 sati
Novak otkrio ključ pobede protiv Boržeša

Novak otkrio ključ pobede protiv Boržeša

B92 pre 4 sati
Prve reči Novaka Đoković posle plasmana u polufinale Atine: "Naporna bitka, jedno je odlučilo..."

Prve reči Novaka Đoković posle plasmana u polufinale Atine: "Naporna bitka, jedno je odlučilo..."

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićPortugalTwitterAtina

Sport, najnovije vesti »

Kada i gde možete da gledate meč između Olimpijakosa i Partizana u Evroligi?

Kada i gde možete da gledate meč između Olimpijakosa i Partizana u Evroligi?

Danas pre 7 minuta
Novak Đoković odgovorio za koga će navijati na meču Olimpijakos – Partizan

Novak Đoković odgovorio za koga će navijati na meču Olimpijakos – Partizan

Danas pre 37 minuta
(VIDEO) Dubai poražen u Sarajevu pred meč sa Zvezdom

(VIDEO) Dubai poražen u Sarajevu pred meč sa Zvezdom

Danas pre 1 sat
Kad i gde možete da gledate duel polufinala Atine Đoković – Hanfman?

Kad i gde možete da gledate duel polufinala Atine Đoković – Hanfman?

Danas pre 1 sat
Liga Evrope: Dinamo „razbijen“ u Zagrebu, Jović doneo slavlje AEK-u u 90. minutu

Liga Evrope: Dinamo „razbijen“ u Zagrebu, Jović doneo slavlje AEK-u u 90. minutu

Danas pre 1 sat