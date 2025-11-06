Brnabić: „Opozicija neće izmene Zakona o biračkom spisku da ne bi izgubila ALIBI za poraze“

Serbian News Media pre 2 sata
Brnabić: „Opozicija neće izmene Zakona o biračkom spisku da ne bi izgubila ALIBI za poraze“

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je danas rekla da opozicija neće glasati za izmene Zakona o jedinstvenom biračkom, kako ne bi izgubili alibi za izborne poraze.

Brnabić, koja je i funkcionerka vladajuće Srpske napredne stranke, je za televiziju Pink kazala i da opozicija, iz istog razloga, ne želi da budu primenjene preporuke Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR). Dodala je i da su, dok je obrazlagala predlog o izmeni Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, u skupštinskoj sali bila samo tri opoziciona poslanika. Odbacila je njihove stavove o biračkom spisku uključujući i one o „fantomskim
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

BLOG UŽIVO „Kad date traktor ili frižider to je kupovina glasova“: Burna rasprava Miroslava Aleksića i Ane Brnabić u Skupštini…

BLOG UŽIVO „Kad date traktor ili frižider to je kupovina glasova“: Burna rasprava Miroslava Aleksića i Ane Brnabić u Skupštini

Nova pre 9 minuta
Rasprava Brnabić i Lazovića o biračkom spisku: Sabotiranje i revidiranje

Rasprava Brnabić i Lazovića o biračkom spisku: Sabotiranje i revidiranje

Danas pre 34 minuta
Brnabić: Opozicija bojkotuje izmene biračkog spiska da sačuva alibi za poraze

Brnabić: Opozicija bojkotuje izmene biračkog spiska da sačuva alibi za poraze

In medija pre 4 minuta
Skupština Srbije: Vlast i opozicija suprotno o broju članove Komisije za reviziju biračkog spiska

Skupština Srbije: Vlast i opozicija suprotno o broju članove Komisije za reviziju biračkog spiska

Novi magazin pre 1 sat
Ana Brnabić se raspravlja sa opozicijom oko biračkog spiska

Ana Brnabić se raspravlja sa opozicijom oko biračkog spiska

Danas pre 2 sata
SKUPŠTINA: Opozicija i vlast u sporu zbog sastava i ovlašćenja Komisije za reviziju biračkog spiska

SKUPŠTINA: Opozicija i vlast u sporu zbog sastava i ovlašćenja Komisije za reviziju biračkog spiska

Serbian News Media pre 1 sat
Rokvić o Generalštabu: Vlast izgradnju stanova i hotela pravda izgradnjom memorijala kod spa centra

Rokvić o Generalštabu: Vlast izgradnju stanova i hotela pravda izgradnjom memorijala kod spa centra

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

OEBSSkupština SrbijeSrpska napredna strankaAna Brnabić

Politika, najnovije vesti »

Saslušan Miša Bačulov

Saslušan Miša Bačulov

Mašina pre 8 minuta
Odluka Švedske pogađa MUP: obustavlja se deo finansiranja

Odluka Švedske pogađa MUP: obustavlja se deo finansiranja

Mašina pre 18 minuta
Treći dan rasprave o biračkom spisku i leks specijalisu - poslanička pitanja pa amandmani

Treći dan rasprave o biračkom spisku i leks specijalisu - poslanička pitanja pa amandmani

RTV pre 9 minuta
Veritas: U Hrvatskoj uhapšen šesti Srbin od početka godine po optužbi za ratne zločine

Veritas: U Hrvatskoj uhapšen šesti Srbin od početka godine po optužbi za ratne zločine

Beta pre 24 minuta
Ko je 'Ćaci' i kakve veze ima sa studentskim protestima

Ko je 'Ćaci' i kakve veze ima sa studentskim protestima

BBC News pre 18 minuta