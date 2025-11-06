Paunović prvi put o mestu selektora: Bog najteže misije daje najboljim izabranicima

Veljko Paunović, novi selektor Orlova, prvi put je govorio o preuzimanju reprezentacije Srbije sa kojom će pokušati da napravi čudo u poslednje dve kvalifikacione utakmice za Svetsko prvenstvo.

Za mnoge je to bila nemoguća misija, ali je Fudbalski savez Srbije bio uporan, sa jasnim stavom, konkretnim namerama i ogromnom željom. I na kraju je uspeo. Informacija koja je pretposlednjeg dana oktobra objavljena na zvaničnom sajtu naše organizacije, obradovala je fudbalsku Srbiju. U poslednje dve , našu A reprezentaciju vodiće Veljko Paunović. Selektor koji je pre tačno deset godina Srbiji podario svetsku titulu sa selekcijom do 20 godina, ponovo je tu — da