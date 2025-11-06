Paunović prvi put o mestu selektora: Bog najteže misije daje najboljim izabranicima

Sputnik pre 34 minuta
Paunović prvi put o mestu selektora: Bog najteže misije daje najboljim izabranicima

Veljko Paunović, novi selektor Orlova, prvi put je govorio o preuzimanju reprezentacije Srbije sa kojom će pokušati da napravi čudo u poslednje dve kvalifikacione utakmice za Svetsko prvenstvo.

Za mnoge je to bila nemoguća misija, ali je Fudbalski savez Srbije bio uporan, sa jasnim stavom, konkretnim namerama i ogromnom željom. I na kraju je uspeo. Informacija koja je pretposlednjeg dana oktobra objavljena na zvaničnom sajtu naše organizacije, obradovala je fudbalsku Srbiju. U poslednje dve , našu A reprezentaciju vodiće Veljko Paunović. Selektor koji je pre tačno deset godina Srbiji podario svetsku titulu sa selekcijom do 20 godina, ponovo je tu — da
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Paunović preuzeo dužnost selektora: Maksimalno smo fokusirani na meč sa Engleskom

Paunović preuzeo dužnost selektora: Maksimalno smo fokusirani na meč sa Engleskom

RTV pre 41 minuta
Paunović preuzeo funkciju selektora, Džajić: Bio nam je prvi pik

Paunović preuzeo funkciju selektora, Džajić: Bio nam je prvi pik

RTS pre 11 minuta
Džajić: Paunović je bio prvi pik

Džajić: Paunović je bio prvi pik

Sportski žurnal pre 0 minuta
Paunović: Možda je ovo i poslednja prilika da se ponovo nađemo na zajedničkom zadatku, kao pre deset godina

Paunović: Možda je ovo i poslednja prilika da se ponovo nađemo na zajedničkom zadatku, kao pre deset godina

Sportski žurnal pre 15 minuta
Srbija pozvala, Paunović se odazvao: „Nisam smeo da propustim poslednju priliku“

Srbija pozvala, Paunović se odazvao: „Nisam smeo da propustim poslednju priliku“

Nova pre 40 minuta
Prve reči Veljka Paunovića: Pobedili smo Englesku, ’ajmo i sada!

Prve reči Veljka Paunovića: Pobedili smo Englesku, ’ajmo i sada!

Sport klub pre 40 minuta
"Daćemo sve od sebe da pobedimo englesku!" Veliki intervju Veljka Paunovića: Morao sam što pre da prihvatim poziv Srbije

"Daćemo sve od sebe da pobedimo englesku!" Veliki intervju Veljka Paunovića: Morao sam što pre da prihvatim poziv Srbije

Kurir pre 30 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoFudbalski savezFudbalski savez Srbijesportfudbalska reprezentacija srbijeveljko paunovic

Sport, najnovije vesti »

Kad i gde možete da gledate meč Novak Đoković – Nuno Boržes u Atini?

Kad i gde možete da gledate meč Novak Đoković – Nuno Boržes u Atini?

Danas pre 6 minuta
U Subotici u nedelju praznik fudbala - stiže Zvezda

U Subotici u nedelju praznik fudbala - stiže Zvezda

RTV pre 25 minuta
Paunović preuzeo dužnost selektora: Maksimalno smo fokusirani na meč sa Engleskom

Paunović preuzeo dužnost selektora: Maksimalno smo fokusirani na meč sa Engleskom

RTV pre 41 minuta
Paunović preuzeo funkciju selektora, Džajić: Bio nam je prvi pik

Paunović preuzeo funkciju selektora, Džajić: Bio nam je prvi pik

RTS pre 11 minuta
Parker ne ide u Pirej, Obradovića nije obradovalo pitanje: "Pitajte grčke novinare o njemu"

Parker ne ide u Pirej, Obradovića nije obradovalo pitanje: "Pitajte grčke novinare o njemu"

Sportske.net pre 0 minuta