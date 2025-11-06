Slavica Rokvić slomljena na dan Marinkove smrti: Dala sam ti ruku, dala sam ti reč u trenu kad si odlazio...

Story pre 59 minuta
Slavica Rokvić slomljena na dan Marinkove smrti: Dala sam ti ruku, dala sam ti reč u trenu kad si odlazio...

Prošle su četiri godine otkako nas je napustio legendarni pevač narodne muzike Marinko Rokvić, a bol zbog njegovog odlaska i dalje ne jenjava.

Njegova supruga Slavica, s kojom je delio više od tri decenije ljubavi, i ovog 6. novembra, na dan kada je preminuo, oglasila se dirljivom porukom na svom Instagram profilu, koja je rasplakala mnoge njegove poštovaoce. - I dala sam ti ruku, i dala sam ti reč u trenu kad si odlazio. Da ću čuvati svetlost, radost i ljubav koju si mi ostavio. Ne plačem više kad pogledam gore, samo se nasmejem jer znam da si tamo gde duše ne bole. - Kad bolje razmislim ti nisi ni
