Milićević: Veličanstven doček za Srbe sa KiM, poslata poruka sloge i jedinstva

Telegraf pre 52 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Milićević: Veličanstven doček za Srbe sa KiM, poslata poruka sloge i jedinstva
Ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević izjavio je danas da je veličanstven doček sinoć priređen za Srbe iz AP Kosovo i Metohija koji pešače iz južne pokrajine kako bi prisustvovali skupu u Novom Sadu protiv blokada, i istakao da je pokazano pravo lice normalne, pristojne i većinske Srbije koja se ne boji i koja hoće da radi. ''To su ljudi koji apsolutno ništa nisu tražili, a njihovi koraci su zapravo predstavljali izraz podrške
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Dan uživo: Deveti krug "Ćacilenda"

Dan uživo: Deveti krug "Ćacilenda"

N1 Info pre 22 minuta
Nova privođenja: Studenti i aktivisti ponovo hapšeni u Beogradu nakon skupa podrške Dijani Hrki

Nova privođenja: Studenti i aktivisti ponovo hapšeni u Beogradu nakon skupa podrške Dijani Hrki

Luftika pre 42 minuta
Ispred Skupštine mirno, Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu, Takovska i Bulevar kralja Aleksandra prohodni za saobraćaj

Ispred Skupštine mirno, Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu, Takovska i Bulevar kralja Aleksandra prohodni za saobraćaj

RTV pre 1 sat
Evo koje sve srednje škole danas ulaze u bojkot nastave u znak podrške Dijani Hrki

Evo koje sve srednje škole danas ulaze u bojkot nastave u znak podrške Dijani Hrki

Nedeljnik pre 1 sat
Tačkasti softver MUP-a: U Ćacilendu množi sa deset

Tačkasti softver MUP-a: U Ćacilendu množi sa deset

Vreme pre 1 sat
Jutro posle velikog dočeka Srba sa Kosova i Metohije: Kakva je situacija ispred Narodne skupštine?

Jutro posle velikog dočeka Srba sa Kosova i Metohije: Kakva je situacija ispred Narodne skupštine?

Euronews pre 1 sat
Ispred Skupštine od jutros mirno: Ove ulice u centru grada su prohodne za saobraćaj

Ispred Skupštine od jutros mirno: Ove ulice u centru grada su prohodne za saobraćaj

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićKosovoNovi SadMetohijaKosovo i MetohijaDjordje milicevic

Društvo, najnovije vesti »

FOTO: Novosadski vatrogasci spasili psa na auto-putu

FOTO: Novosadski vatrogasci spasili psa na auto-putu

N1 Info pre 9 minuta
Soda bikarbona i prašak za pecivo – šta se kada koristi i zašto

Soda bikarbona i prašak za pecivo – šta se kada koristi i zašto

Danas pre 10 minuta
Marija Vasić o boravku u pritvoru: Zidovi ćelije bili su ispisani krvlju

Marija Vasić o boravku u pritvoru: Zidovi ćelije bili su ispisani krvlju

Danas pre 4 minuta
Beogradski gimnazijalci najavili bojkot nastave, ministar pisao njihovim direktorima

Beogradski gimnazijalci najavili bojkot nastave, ministar pisao njihovim direktorima

Moj Novi Sad pre 4 minuta
Macut u Šangaju o unapređenju saradnje sa kineskim firmama

Macut u Šangaju o unapređenju saradnje sa kineskim firmama

Biznis.rs pre 4 minuta