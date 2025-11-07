Tramp i Orban se danas sastaju u Beloj kući Ove teme će biti na stolu

Alo pre 1 sat
Tramp i Orban se danas sastaju u Beloj kući Ove teme će biti na stolu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp sastaće se danas sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Beloj kući kako bi razgovarali o zavisnosti Mađarske od ruske nafte i o mogućnostima jačanja ekonomske saradnje između dve zemlje

To će biti njihov prvi bilateralni sastanak otkako se Tramp vratio u Belu kuću u januaru, preneo je Rojters. Tramp insistira da evropske zemlje prekinu kupovinu ruske nafte kako bi se Moskvi smanjili prihodi koji finansiraju rat u Ukrajini, dok Mađarska od početka sukoba 2022. godine ne prekida politiku oslanjanja na rusku energiju, što izaziva kritike unutar EU i NATO-a, ističu stručnjaci. Uoči sastanka, mađarski zvaničnici naveli su da Orban namerava da razgovara
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Danas sastanak Trampa i Orbana u Beloj kući; Sijarto: Mađarska će sa SAD potpisati sporazum o saradnji u oblasti nuklearne…

Danas sastanak Trampa i Orbana u Beloj kući; Sijarto: Mađarska će sa SAD potpisati sporazum o saradnji u oblasti nuklearne energije

RTV pre 28 minuta
Tramp i Orban danas u Beloj kući: Razgovori o ruskoj nafti i bilateralnoj saradnji

Tramp i Orban danas u Beloj kući: Razgovori o ruskoj nafti i bilateralnoj saradnji

Euronews pre 33 minuta
Uništena ruska postrojenja za gorivo na Krimu (video)

Uništena ruska postrojenja za gorivo na Krimu (video)

Politika pre 33 minuta
Ukrajinska vojska objavila snimak udara na skladišta ruske nafte na Krimu; Danas sastanak Trampa i Orbana u Beloj kući

Ukrajinska vojska objavila snimak udara na skladišta ruske nafte na Krimu; Danas sastanak Trampa i Orbana u Beloj kući

RTS pre 1 sat
Susret starih prijatelja: Orban i Tramp se sastaju u Beloj kući

Susret starih prijatelja: Orban i Tramp se sastaju u Beloj kući

B92 pre 1 sat
Danas sastanak Trampa i Orbana u Beloj kući, teme ruska nafta i bilateralna saradnja

Danas sastanak Trampa i Orbana u Beloj kući, teme ruska nafta i bilateralna saradnja

Politika pre 1 sat
uživo RAT U UKRAJINI U Kijevu i nizu regiona proglašena uzbuna zbog pretnje od balističkih napada

uživo RAT U UKRAJINI U Kijevu i nizu regiona proglašena uzbuna zbog pretnje od balističkih napada

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOMoskvaUkrajinaRojtersEUBela kućaDonald TrampMađarskanafta

Svet, najnovije vesti »

Tramp proširuje listu kritičnih minerala na bakar, metalurški ugalj i uranijum

Tramp proširuje listu kritičnih minerala na bakar, metalurški ugalj i uranijum

Nova ekonomija pre 28 minuta
Dva Palestinca ubijena dok su bacala Molotovljeve koktele na Zapadnoj obali

Dva Palestinca ubijena dok su bacala Molotovljeve koktele na Zapadnoj obali

RTV pre 4 minuta
Danas sastanak Trampa i Orbana u Beloj kući; Sijarto: Mađarska će sa SAD potpisati sporazum o saradnji u oblasti nuklearne…

Danas sastanak Trampa i Orbana u Beloj kući; Sijarto: Mađarska će sa SAD potpisati sporazum o saradnji u oblasti nuklearne energije

RTV pre 28 minuta
Zaharova: Mladi Ukrajinci beže iz zemlje, ne žele da budu "topovsko meso"

Zaharova: Mladi Ukrajinci beže iz zemlje, ne žele da budu "topovsko meso"

Sputnik pre 23 minuta
Drama u Južnoj Koreji: Srušila se kula termoelektrane, ljudi ostali zarobljeni ispod ruševina

Drama u Južnoj Koreji: Srušila se kula termoelektrane, ljudi ostali zarobljeni ispod ruševina

Nova pre 28 minuta