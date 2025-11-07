Tramp i Orban se danas sastaju u Beloj kući Ove teme će biti na stolu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp sastaće se danas sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Beloj kući kako bi razgovarali o zavisnosti Mađarske od ruske nafte i o mogućnostima jačanja ekonomske saradnje između dve zemlje

To će biti njihov prvi bilateralni sastanak otkako se Tramp vratio u Belu kuću u januaru, preneo je Rojters. Tramp insistira da evropske zemlje prekinu kupovinu ruske nafte kako bi se Moskvi smanjili prihodi koji finansiraju rat u Ukrajini, dok Mađarska od početka sukoba 2022. godine ne prekida politiku oslanjanja na rusku energiju, što izaziva kritike unutar EU i NATO-a, ističu stručnjaci. Uoči sastanka, mađarski zvaničnici naveli su da Orban namerava da razgovara