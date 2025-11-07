Akcionari Tesle odobrili paket isplata od bilion dolara za Ilona Maska

Auto blog pre 45 minuta  |  Politika.rs
Akcionari „Tesle” su odobrili plan kompenzacije od bilion dolara za izvršnog direktora kompanije Ilona Maska, dodeljujući najbogatijem čoveku na svetu najveću korporativnu isplatu u istoriji ako ispuni ciljeve neophodne za njeno dobijanje.

Paket isplata, kome se protivilo nekoliko istaknutih investitora, pokazuje da akcionari i dalje veruju da Mask može da vodi proizvođača automobila u eri kojom dominiraju robotika i veštačka inteligencija, preneo je Gardijan. Uzvici „Ilon” su se odjeknuli u prostoriji nakon vesti o njegovom odobravanju. „Hvala vam, momci”, rekao je Mask, nakon što je kratko igrao na bini pored robota Optimus koji proizvodi ta kompanija, prenosi Gardijan. Rezultat glasanja objavljen
