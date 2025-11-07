Akcionari Tesle odobrili paket isplata od bilion dolara za Ilona Maska

Akcionari „Tesle” su odobrili plan kompenzacije od bilion dolara za izvršnog direktora kompanije Ilona Maska, dodeljujući najbogatijem čoveku na svetu najveću korporativnu isplatu u istoriji ako ispuni ciljeve neophodne za njeno dobijanje.

Paket isplata, kome se protivilo nekoliko istaknutih investitora, pokazuje da akcionari i dalje veruju da Mask može da vodi proizvođača automobila u eri kojom dominiraju robotika i veštačka inteligencija, preneo je Gardijan. Uzvici „Ilon” su se odjeknuli u prostoriji nakon vesti o njegovom odobravanju. „Hvala vam, momci”, rekao je Mask, nakon što je kratko igrao na bini pored robota Optimus koji proizvodi ta kompanija, prenosi Gardijan. Rezultat glasanja objavljen