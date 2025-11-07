Barcokas hvali Milutinova: "Bio je krucijalan za ovu utakmicu"

Barcokas hvali Milutinova: "Bio je krucijalan za ovu utakmicu"

Jorgos Barcokas govorio je o Nikoli Milutinovu posle pobede nad Partizanom u devetom kolu Evrolige sa 80:71.

Grčki stručnjak se prvo osvrnuo na kratku analizu utakmice, u kojoj je Olimpijakos napravio preokret u finišu meča i tako došao do pobede. "Poslednja četvrtina je bila veoma važna da se pobedi večeras, igrali smo odličnu odbranu i ubacili 27 poena. Ovakve utakmice su fizikalne, imaju mnogo kontakta i ovo je veoma važna pobeda za nas. Loše smo igrali tri četvrtine, imali mnogo izgubljenih lopti, više nego asistencija i opet važna pobeda", rekao je Barcokas. O
