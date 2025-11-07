UŽIVO Đoković se ekspresno "uozbiljio" - za finale Atine!

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Atini, ukupno 144. na Turu.

Đoković je i u trećem međusobnom duelu bio bolji od 117. igrača planete Janika Hanfmana – 6:3, 6:4. Novak će se za 101. trofej boriti u subotu od 16.00, a rival će mu biti bolji iz susreta Lorenca Muzetija i Sebastijana Korde. Srpski as je do prvog seta stigao rutinski, dok je u drugom morao da preokreće – nakon pretrpljenog brejka napravio je seriju 4:0 i tako slomio protivnika. Novak je sigurnije započeo ovaj susret, a prvu brejk loptu propustio je u četvrtom