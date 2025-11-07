UŽIVO Đoković se ekspresno "uozbiljio" - za finale Atine!

B92 pre 10 minuta
UŽIVO Đoković se ekspresno "uozbiljio" - za finale Atine!

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Atini, ukupno 144. na Turu.

Đoković je i u trećem međusobnom duelu bio bolji od 117. igrača planete Janika Hanfmana – 6:3, 6:4. Novak će se za 101. trofej boriti u subotu od 16.00, a rival će mu biti bolji iz susreta Lorenca Muzetija i Sebastijana Korde. Srpski as je do prvog seta stigao rutinski, dok je u drugom morao da preokreće – nakon pretrpljenog brejka napravio je seriju 4:0 i tako slomio protivnika. Novak je sigurnije započeo ovaj susret, a prvu brejk loptu propustio je u četvrtom
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Novak Đoković se plasirao u finale turnira u Atini

Novak Đoković se plasirao u finale turnira u Atini

Nedeljnik pre 12 minuta
Novak Đoković u još jednom ATP finalu, nadohvat nove titule: Grčka veoma prija Srbinu

Novak Đoković u još jednom ATP finalu, nadohvat nove titule: Grčka veoma prija Srbinu

Euronews pre 11 minuta
Đoković u finalu Atine: Novakova dominacija, Nemac nije imao šanse

Đoković u finalu Atine: Novakova dominacija, Nemac nije imao šanse

Nova pre 11 minuta
Novak pregazio Nemca i ušetao se u finale: Grci videli ko je teniski Zevs, najveći i glavni

Novak pregazio Nemca i ušetao se u finale: Grci videli ko je teniski Zevs, najveći i glavni

Mondo pre 10 minuta
Prve reči Novaka: Oglasio se Đoković nakon plasmana u finale!

Prve reči Novaka: Oglasio se Đoković nakon plasmana u finale!

Kurir pre 2 minuta
Đoković na grčkom poslao reči ljubavi: Možda jedan od najboljih terena na kojima sam igrao

Đoković na grčkom poslao reči ljubavi: Možda jedan od najboljih terena na kojima sam igrao

Dnevnik pre 6 minuta
Novak ponovo na grčkom oduševio navijače, pa poručio: „Možda jedan od najboljih…“

Novak ponovo na grčkom oduševio navijače, pa poručio: „Možda jedan od najboljih…“

Nova pre 6 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićATPAtina

Sport, najnovije vesti »

Novak Đoković nakon plasmana u finale: Odigrao sam najbolji tenis od dolaska u Grčku

Novak Đoković nakon plasmana u finale: Odigrao sam najbolji tenis od dolaska u Grčku

Danas pre 2 minuta
VIDEO Kristijano Ronaldo: Đoković je veličina u sportu koja inspiriše

VIDEO Kristijano Ronaldo: Đoković je veličina u sportu koja inspiriše

Radio 021 pre 2 minuta
Sjajni Đoković u finalu Atine

Sjajni Đoković u finalu Atine

Sport klub pre 10 minuta
Novak Đoković se plasirao u finale turnira u Atini

Novak Đoković se plasirao u finale turnira u Atini

Nedeljnik pre 12 minuta
Novak Đoković u još jednom ATP finalu, nadohvat nove titule: Grčka veoma prija Srbinu

Novak Đoković u još jednom ATP finalu, nadohvat nove titule: Grčka veoma prija Srbinu

Euronews pre 11 minuta