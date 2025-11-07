MUP: Za komandanta SAJ-a postavljen pukovnik policije Igor Žmirić

Beta pre 28 minuta

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je saopštilo da je rešenjem direktora policije, danas, za komandanta Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) postavljen pukovnik policije Igor Žmirić.

U saopštenju piše da je Žmirić učestvovao u obukama i razmenama iskustava sa najelitnijim jedinicama sveta – ruskim, američkim, francuskim.

Dodaje se i da je završio i prestižnu Akademiju za sprovođenje zakona u Budimpešti, jedinog FBI trening centra u Evropi.

Rođen je u Somboru pre 46 godina u porodici sa policijskom tradicijom a njegov deda bio je nekadašnji načelnik somborske policije.

Padobranstvo, koje je zavoleo još kao tinejdžer, ubrzo ga je dovelo u redove Vojske Jugoslavije, a kasnije i u 63. padobransku brigadu.

Nakon vojnog angažmana, a po selekcionoj proveri prelazi u novoformiranu jedinicu - Žandarmeriju, a potom i u Protivterorističku jedinicu (PTJ).

U PTJ-u se izdvojio kao jedan od najboljih, kada je 2004. odlikovan zlatnikom "Jakov Nenadović" i proglašen za najboljeg specijalca ministarstva unutrašnjih poslova.

Navedeno je i da je  2024. doneta povelja o odlikovanju Žmirića ordenom zvezde  "Jakova Nenadovića".

Nakon ukidanja PTJ-a 2016. prošao je selekciju i postao pripadnik SAJ-a.

Na predlog direktora policije i saglasnost tadašnjeg komandanta SAJ-a postavljen je 2019. na mesto pomoćnika komandanta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata.

Bio je zadužen za vođenje, unapređenje i organizaciju poslova bezbednosne zaštite određenih lica i objekata.

U toj jedinici je radio do 2021. kada je upućen u Žandarmeriju, na mesto savetnika komandanta.

Na predlog ministra i rukovodstva Direkcije policije 2023. vratio se na mesto pomoćnika komandanta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata.

Višestruki je prvak Srbije u padobranstvu, osnivač kluba "Grifon" i direktor padobranske reprezentacije Srbije.

Oženjen je i otac troje dece.

(Beta, 07.11.2025)

