Igor Žmirić postavljen za komandanta Specijalne antiterorističke jedinice u Srbiji

Pukovnik policije Igor Žmirić postavljen je za komandanta Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) u Srbiji, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova 7. novembra.

Žmirić je postavljen rešenjem direktora policije nekoliko meseci nakon penzionisanja bivšeg komandanta ove jedinice Spasoja Vulevića koje je privuklo pažnju javnosti zbog sumnji da vlast vrši neprimerene pritiske na tu formaciju policije. U saopštenju MUP-a se navodi da je Žmirić bio angažovan u Vojsci Srbije, a kasnije u Žandarmeriji i jedinici SAJ. Radio je, u dva navrata, kao pomoćnik komandanta policijske Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, a