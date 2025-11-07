Igor Žmirić postavljen za komandanta Specijalne antiterorističke jedinice u Srbiji

Slobodna Evropa pre 3 sata
Igor Žmirić postavljen za komandanta Specijalne antiterorističke jedinice u Srbiji

Pukovnik policije Igor Žmirić postavljen je za komandanta Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) u Srbiji, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova 7. novembra.

Žmirić je postavljen rešenjem direktora policije nekoliko meseci nakon penzionisanja bivšeg komandanta ove jedinice Spasoja Vulevića koje je privuklo pažnju javnosti zbog sumnji da vlast vrši neprimerene pritiske na tu formaciju policije. U saopštenju MUP-a se navodi da je Žmirić bio angažovan u Vojsci Srbije, a kasnije u Žandarmeriji i jedinici SAJ. Radio je, u dva navrata, kao pomoćnik komandanta policijske Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, a
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

Postavljen novi komandant Specijalne antiterorističke jedinice

Postavljen novi komandant Specijalne antiterorističke jedinice

N1 Info pre 3 sata
MUP: Za komandanta SAJ-a postavljen pukovnik policije Igor Žmirić

MUP: Za komandanta SAJ-a postavljen pukovnik policije Igor Žmirić

Beta pre 3 sata
Postavljen novi komandant SAJ-a: Iz "patriotske porodice sa policijskom tradicijom"

Postavljen novi komandant SAJ-a: Iz "patriotske porodice sa policijskom tradicijom"

Radio 021 pre 3 sata
Igor Žmirić postavljen za komandanta Specijalne antiterorističke jedinice

Igor Žmirić postavljen za komandanta Specijalne antiterorističke jedinice

IndeksOnline pre 3 sata
Postavljen novi komandant Specijalne antiterorističke jedinice

Postavljen novi komandant Specijalne antiterorističke jedinice

Nova pre 3 sata
Pukovnik policije Igor Žmirić novi komadant Specijalne antiterorističke jedinice

Pukovnik policije Igor Žmirić novi komadant Specijalne antiterorističke jedinice

Sputnik pre 3 sata
Vojvođanin novi komandant Specijalne antiterorističke jedinice

Vojvođanin novi komandant Specijalne antiterorističke jedinice

Moj Novi Sad pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUPSAJžandarmerijaVojska Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Beograd: Zbog radova na tramvajskim šinama, u Bulevaru Kralj Aleksandra izmene u saobraćaju do 10. novembra

Beograd: Zbog radova na tramvajskim šinama, u Bulevaru Kralj Aleksandra izmene u saobraćaju do 10. novembra

Danas pre 12 minuta
Batut: Grip labaratorijski potvrđen u Beogradu i još četiri okruga

Batut: Grip labaratorijski potvrđen u Beogradu i još četiri okruga

Danas pre 1 sat
Ko je Milomir Jaćimović, autoprevoznik iz Đurđeva: Jedini koji sme da razvozi građane

Ko je Milomir Jaćimović, autoprevoznik iz Đurđeva: Jedini koji sme da razvozi građane

Danas pre 1 sat
Cene nafte u padu na nadeljnom nivou zbog rizika od viška ponude

Cene nafte u padu na nadeljnom nivou zbog rizika od viška ponude

Blic pre 1 sat
Teška saobraćajna nesreća u Beogradu

Teška saobraćajna nesreća u Beogradu

Danas pre 2 sata