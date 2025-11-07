Bugarska zakonom preuzela kontrolu nad rafinerijom Lukoil

posledica američkih sankcija uvedenih u oktobru protiv tog ruskog naftnog giganta

Bugarski parlament je danas doneo zakon kojim se pod državnu kontrolu stavlja rafinerija ruske grupe Lukoil u Burgasu, na Crnom moru. To je posledica sankcija SAD uvedenih u oktobru protiv tog ruskog naftnog giganta, koje su zabrinule bugarsku vladu da bi po sankcijama morala da se zatvori ta ruska rafinerija, najveća kompaniji u Bugarskoj s prometom od 4,68 milijardi evra 2024. godine, prenosi Beta. Američke sankcije, koje će stupiti na snagu 21. novembra,