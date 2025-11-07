Bugarska preuzela kontrolu nad rafinerijom Lukoil

Radio 021 pre 9 minuta  |  Beta
Bugarska preuzela kontrolu nad rafinerijom Lukoil

Bugarski parlament je danas doneo zakon kojim se pod državnu kontrolu stavlja rafinerija ruske grupe Lukoil u Burgasu, na Crnom moru.

To je posledica sankcija SAD uvedenih u oktobru protiv tog ruskog naftnog giganta, koje su zabrinule Vladu Bugarsku da bi po sankcijama morala da se zatvori ta ruska rafinerija, najveća kompaniji u Bugarskoj s prometom od 4,68 milijardi evra 2024. godine. Američke sankcije, koje će stupiti na snagu 21. novembra, dovešće do prestanka rada rafinerije zbog odbijanja svih strana da izvrše plaćanja kompanijama koje pripadaju Lukoilu, objasnili su članovi većinske
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Bugarska usvojila zakon o preuzimanju kontrole nad rafinerijom ruskog Lukoila

Bugarska usvojila zakon o preuzimanju kontrole nad rafinerijom ruskog Lukoila

Slobodna Evropa pre 1 sat
Bugarska preuzela kontrolu nad rafinerijom komplanije Lukoil

Bugarska preuzela kontrolu nad rafinerijom komplanije Lukoil

Nova ekonomija pre 1 sat
Bugarska preuzela kontrolu nad rafinerijom kompanije Lukoil

Bugarska preuzela kontrolu nad rafinerijom kompanije Lukoil

Nova ekonomija pre 1 sat
Bugarska zakonom preuzela kontrolu nad rafinerijom Lukoil

Bugarska zakonom preuzela kontrolu nad rafinerijom Lukoil

Forbes pre 2 sata
Bugarska zakonom preuzela kontrolu nad rafinerijom Lukoil

Bugarska zakonom preuzela kontrolu nad rafinerijom Lukoil

Vesti online pre 2 sata
Bugarska zakonom preuzela kontrolu nad rafinerijom Lukoil

Bugarska zakonom preuzela kontrolu nad rafinerijom Lukoil

Biznis.rs pre 2 sata
Bugarska rešila svoj problem sa Lukoilom: Zakonom preuzimaju kontrolu nad rafinerijom

Bugarska rešila svoj problem sa Lukoilom: Zakonom preuzimaju kontrolu nad rafinerijom

Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Bugarska

Ekonomija, najnovije vesti »

Nove maksimalne cene goriva u Srbiji i globalne promene na tržištu nafte

Nove maksimalne cene goriva u Srbiji i globalne promene na tržištu nafte

Naslovi.ai pre 45 minuta
EKSKLUZIVNO: Zemljište Prvog maja kupio Tigar tajers za više od 12 miliona! Umetnička dela kupio Misan petrol Ugrinovci, Grad…

EKSKLUZIVNO: Zemljište Prvog maja kupio Tigar tajers za više od 12 miliona! Umetnička dela kupio Misan petrol Ugrinovci, Grad Pirot odustao!

Plus online pre 34 minuta
Miodrag Kapor o budućnosti NIS-a: Postoji li mogućnost da dođe do rešenja problema bez energetske krize?

Miodrag Kapor o budućnosti NIS-a: Postoji li mogućnost da dođe do rešenja problema bez energetske krize?

Euronews pre 14 minuta
Zemljište Prvog maja kupio Tigar tajers za više od 12 miliona! Umetnička dela kupio Misan petrol Ugrinovci, Grad Pirot odustao!…

Zemljište Prvog maja kupio Tigar tajers za više od 12 miliona! Umetnička dela kupio Misan petrol Ugrinovci, Grad Pirot odustao!

Plus online pre 39 minuta
Grad Niš kupuje vojni kompleks „Crvena zvezda” od države za 150 miliona dinara

Grad Niš kupuje vojni kompleks „Crvena zvezda” od države za 150 miliona dinara

Gradski portal 018 pre 44 minuta